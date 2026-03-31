Convocan a profesionales de la medicina para cargos en el Poder Judicial de Entre Ríos

El Poder Judicial provincial abrió una convocatoria dirigida a profesionales de la salud para cubrir dos cargos específicos en distintas jurisdicciones entrerrianas.
El Poder Judicial de Entre Ríos lanzó una convocatoria destinada exclusivamente a profesionales de la medicina para cubrir de manera interina dos cargos clave dentro de su estructura. Se trata de un puesto de médica forense para la jurisdicción de Federación y otro de médica laboralista para la ciudad de Paraná, ambos con requisitos específicos y plazos definidos para la inscripción.
Según se informó oficialmente, en ambos casos las postulantes deberán acreditar título de médica, contar con matrícula provincial de Entre Ríos y cumplir con la condición de ser mujer. Esta búsqueda apunta a reforzar áreas sensibles del sistema judicial que requieren intervención profesional especializada en el ámbito de la salud.
Para el cargo de médica laboralista en Paraná, se exige además contar con título de especialización en medicina laboral, lo que permitirá abordar pericias y evaluaciones vinculadas al ámbito del trabajo y la salud ocupacional.
Requisitos específicos según el cargo
En el caso de la convocatoria para la jurisdicción de Federación, las exigencias son más amplias debido a las características del puesto. Las aspirantes deberán contar con título de especialización en medicina forense, además de disponer de movilidad propia, licencia de conducir vigente y disponibilidad para trasladarse a otras jurisdicciones como Concordia y Chajarí cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
Plazos de inscripción y modalidad de postulación
Las interesadas en participar de la convocatoria deberán completar un formulario online específico según el cargo al que deseen postularse. Para el puesto en Paraná, la inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.gle/rUeWiXAknyW1yYdZ7, mientras que para el cargo en Federación el formulario está disponible en: https://forms.gle/FpY8dpUgJ8eGhq9o9.
El plazo para completar la inscripción estará abierto hasta el 17 de abril del corriente año a las 8 horas, por lo que se recomienda a las profesionales interesadas reunir la documentación necesaria con anticipación.