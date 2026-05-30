Concepción del Uruguay celebró el 5° Encuentro Regional de Museos en Plaza Ramírez

Con una importante participación de público y la presencia de más de treinta museos e instituciones de toda la provincia, finalizó este sábado el 5.º Encuentro Regional de Museos en la Plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de los Museos 2026, bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, y volvió a consolidarse como un espacio clave para el intercambio, la difusión y la puesta en valor del patrimonio cultural entrerriano.

Foto: UADER Concepción del Uruguay

El evento fue organizado por docentes y estudiantes de la carrera de Museología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, sede Concepción del Uruguay, junto a los museos del Colegio del Uruguay —el Museo de Historia Natural “Pablo Lorentz” y el Museo Histórico Evocativo—, además de instituciones culturales y el acompañamiento del municipio local.

Foto: UADER Concepción del Uruguay

Actividades de la jornada

Durante la jornada, trabajadores de museos, estudiantes, investigadores, gestores culturales y vecinos compartieron experiencias, fortalecieron vínculos institucionales y promovieron acciones conjuntas orientadas a la preservación, investigación y difusión del patrimonio regional.

Uno de los puntos destacados fue la participación del Museo de la Casa Rosada como institución invitada, cuya presencia aportó una mirada nacional al encuentro y enriqueció el intercambio con los espacios museísticos de Entre Ríos.

Foto: UADER Concepción del Uruguay

A lo largo de la tarde, el público recorrió los distintos stands, donde se exhibieron propuestas patrimoniales de diversas localidades, y dialogó con referentes culturales de toda la provincia. Además, la programación incluyó espectáculos artísticos, con presentaciones del Ballet Folklórico de la UADER y estudiantes de la Escuela Superior de Música “Celia Torrá”.

Participaciones

Estuvieron presentes delegaciones de Colón, San José, Villa Elisa, Concordia, Chajarí, Gualeguaychú, Basavilbaso, Caseros, Herrera, Santa Anita, Primero de Mayo y Concepción del Uruguay, reflejando la diversidad y riqueza cultural del territorio entrerriano.

Foto: UADER Concepción del Uruguay

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y de distintas firmas e instituciones que apoyaron la iniciativa, así como el compromiso de docentes, estudiantes y trabajadores de museos que hicieron posible el encuentro.

Foto: UADER Concepción del Uruguay

La exitosa convocatoria volvió a evidenciar la importancia del trabajo colaborativo entre museos y espacios culturales para fortalecer la memoria colectiva, preservar el patrimonio y promover la identidad entrerriana, reafirmando el valor de estos ámbitos como lugares de encuentro, diálogo y construcción comunitaria.