Mate bingo: el Club de los Abuelos vivió una jornada a salón lleno

REDACCIÓN ELONCE
El tradicional mate bingo reunió a decenas de vecinos en el Club de los Abuelos. Con gran convocatoria, premios, sorteos y un fuerte espíritu de encuentro, la institución volvió a consolidarse como un espacio de integración para la comunidad de Paraná.
El mate bingo organizado por el Club de los Abuelos se convirtió este sábado en una verdadera fiesta de la comunidad. Desde las primeras horas de la tarde, vecinos y socios comenzaron a acercarse a la sede ubicada sobre calle Laprida para participar de una propuesta que combinó entretenimiento, premios y, sobre todo, la posibilidad de compartir un momento agradable entre amigos.
La convocatoria superó las expectativas de los organizadores. El evento reunió a personas de distintas edades que encontraron en esta iniciativa una excusa ideal para disfrutar de una tarde diferente.
En diálogo con Elonce, María Riestra, integrante de la comisión directiva, destacó el éxito de la propuesta y el valor social que tiene este tipo de encuentros para la institución.
Un espacio para compartir y encontrarse
"El Mate Bingo se está llevando adelante con gran éxito porque, la verdad, llegó un momento en que dijimos: 'cerramos porque no hay más sillas, no hay más mesas'. La idea es compartir un sábado entre amigos, no solamente jugando", expresó Riestra.
La dirigente explicó que la modalidad de participación incluía una entrada mediante la cual cada asistente recibía tres cartones de bingo y un pastel para compartir durante la ronda de mates. Posteriormente, quienes lo deseaban podían adquirir más cartones para seguir participando.
Además, destacó que el pozo inicial superó los 20 mil pesos, generando gran expectativa entre los participantes. "La idea es compartir, pasarla bien en un día espléndido. No hace mucho frío, está el sol muy lindo y cálido. Ver el salón lleno nos da mucha alegría", afirmó.
Un club que promueve la integración
Más allá de la actividad puntual, Riestra remarcó el rol que cumple el Club de los Abuelos como punto de encuentro para muchas personas. "Es un club de amigos que siempre está haciendo comidas, bailes o alguna peña. Eso hace que sociabilicemos y no nos olvidemos del otro, que también puede estar pensando: '¿Qué hago hoy? ¿Qué hago este fin de semana?'. Bueno, nos encontramos en el club", señaló.
La institución cuenta además con cancha de bochas, quincho y distintos espacios destinados a actividades recreativas y culturales. Según explicó la integrante de la comisión, mantener toda esa infraestructura requiere del compromiso de socios y colaboradores.
"Es toda una estructura que hay que mantener en buenas condiciones. Si hace frío tenemos estufas y gas natural; si hace calor, contamos con aires acondicionados. Siempre tratamos de que el club esté preparado para cualquier actividad durante todo el año", indicó.
Durante la jornada también se realizaron sorteos especiales con premios aportados por los propios socios. Cada participante recibió un número al ingresar y tuvo la posibilidad de acceder a distintos obsequios.
Actividades durante todo el año
Actualmente, el Club de los Abuelos cuenta con alrededor de 80 socios activos y mantiene una agenda permanente de propuestas para la comunidad. Entre ellas se destacan clases de yoga, folklore y tai chi, además de encuentros gastronómicos y bailables que suelen convocar a una importante cantidad de asistentes.
"La idea es hacer comidas donde invitamos a todos los socios y también a la comunidad. Nos reunimos para comer rico, bailar y pasarla muy bien entre nosotros", comentó Riestra.
Respecto de las motivaciones que impulsan este tipo de encuentros, fue clara: "Es encontrarse con el otro. De pronto cada uno está en su lugar, algunos viven cerca y otros más lejos. La idea es encontrarnos acá en el club y pasarla bien".
Para quienes deseen sumarse o conocer más sobre las actividades, la institución atiende los martes, miércoles y jueves de 18 a 19.30 durante la temporada de invierno. Allí los interesados pueden recibir información sobre las distintas propuestas y formas de participación.