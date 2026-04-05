Video: volcó un camión con aceite de oliva y una influencer se grabó mientras saqueaba

REDACCIÓN ELONCE
Un camión volcó en Luján de Cuyo, Mendoza, y su mercadería fue saqueada por conductores. La influencer Jula Greco publicó el saqueo en sus redes.
Un fuerte incidente ocurrió cuando volcó un camión en Luján de Cuyo, Mendoza, y otros conductores aprovecharon la situación para saquear su carga. El momento fue registrado y publicado en redes sociales por la influencer Jula Greco, quien también participó del episodio.
El accidente y el saqueo
Según informaron medios locales, el camión transportaba botellas de aceite de oliva desde Chile con destino final Brasil. El vuelco se habría producido cuando una Toyota Hilux realizó una maniobra para esquivar un vehículo lento, obligando al camión a desviarse hacia la banquina y colisionar con un semirremolque estacionado de un camión Volvo.
El hecho derivó en el saqueo de la carga por decenas de personas que recogieron las cajas y botellas del pavimento. La situación quedó registrada en un video subido por Jula Greco a su Instagram y YouTube, donde se la escucha decir: “Volcó un camión, tenemos que ir a ver qué hay. Dale, ‘Moco’, manoteá”.
En las imágenes se observa a personas llevándose botellas y cajas completas, mientras Greco comenta entre risas: “Todavía no entiendo qué es, pero bueno, vamos a agarrar”. La influencer mostró la magnitud del saqueo y destacó la presencia de vehículos que acumulaban grandes cantidades de mercadería.
Declaraciones y reacciones
En el video, la influencer continúa: “Bueno gente, nos vamos con aceite de oliva. A ver, mostrá el producto”. Su acompañante llevaba al menos seis botellas en las manos, mientras una camioneta acumulaba numerosas cajas de cartón en la parte trasera.
El joven preguntó por alguna caja adicional, a lo que un hombre respondió: “No, hermano, no sabés cómo estamos cagados de hambre acá en Mendoza”. Greco cerró la grabación diciendo: “Mirá todo lo que se lleva, bien ahí... Pobre camión igual”.
El hecho generó polémica en redes sociales, debido a que la influencer publicó las imágenes del saqueo y bromeó sobre la situación.