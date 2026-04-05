Rescataron a un turista bonaerense que cayó a un arroyo cuando pescaba en Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre oriundo de Buenos Aires fue auxiliado tras caer al agua mientras realizaba pesca recreativa. El operativo se llevó a cabo durante la noche y no sufrió lesiones.
El rescate de un turista bonaerense en arroyo de Diamante se concretó durante la noche del sábado, luego de que un hombre cayera al agua mientras pescaba en la zona de Puiggari. El hecho ocurrió en el Arroyo Gómez y movilizó a personal policial y brigadistas.
Efectivos de la Comisaría de Libertador San Martín, que realizaban patrullajes preventivos, fueron alertados sobre la emergencia y se dirigieron rápidamente al lugar. También colaboraron agentes de la Brigada de Prevención del Abigeato, quienes se encontraban próximos a iniciar un operativo conjunto.
Al arribar, encontraron al hombre dentro del curso de agua, imposibilitado de salir por sus propios medios debido a una barranca que le impedía ascender hacia la superficie.
Operativo de rescate y asistencia
Mediante el uso de técnicas y elementos adecuados, los uniformados lograron rescatar al turista y trasladarlo hasta la ribera, donde le brindaron contención. Tras ser examinado, se constató que no presentaba lesiones.
El hombre, mayor de edad y domiciliado en Buenos Aires, relató que se encontraba de visita en la zona y que había caído accidentalmente mientras practicaba pesca recreativa.