 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Ratifican que no subirán por 45 días

Precios de los combustibles de YPF: “Vamos a trasladar solo el impacto real de los costos"

El presidente y CEO de la petrolera estatal, sostuvo que la decisión de no subir los precios por 45 días, apunta a evitar un aumento brusco al consumidor, en un contexto marcado por la volatilidad global.

5 de Abril de 2026
Expendio de combustibles YPF.
Expendio de combustibles YPF. Foto: (Archivo )

El presidente y CEO de la petrolera estatal, sostuvo que la decisión de no subir los precios por 45 días, apunta a evitar un aumento brusco al consumidor, en un contexto marcado por la volatilidad global.

Los precios de los combustibles de YPF se mantuvieron sin cambios durante 45 días pese al fuerte aumento internacional del petróleo, y desde la compañía explicaron que la estrategia apuntó a trasladar únicamente el impacto real de los costos para evitar un golpe en el consumo.

 

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la decisión respondió a una política orientada a los usuarios. “Miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos. No vamos a hacer especulaciones, no vamos a subir y, cuando haya que bajar, no bajar, sino que cuando sube, sube; y cuando baja, baja”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo fue evitar aumentos bruscos en surtidor. “Decidimos trasladar solamente el impacto real en los costos”, indicó el directivo en una entrevista radial.

 

Contexto internacional y consumo

 

Marín explicó que la suba del petróleo estuvo vinculada a la guerra en Medio Oriente y a restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que llevó al barril de valores cercanos a 70 dólares hasta picos de 120.

Según advirtió, aplicar ese incremento de forma inmediata habría generado una caída en la demanda. “Era un ajuste demasiado grande, con riesgo de afectar más al consumo que de resolver el problema de costos”, señaló.

 

El titular de YPF indicó que la empresa busca sostener una política de precios “previsible y transparente”, actuando como un amortiguador frente a la volatilidad global.

 

Defensa judicial y expectativas

 

En otro tramo de la entrevista, Marín valoró el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por unos 18.000 millones de dólares en el litigio con Burford Capital.

 

“Es una de las mejores noticias del año”, expresó, al tiempo que destacó la estrategia judicial impulsada por el Gobierno nacional.

 

Finalmente, recordó que hasta 2023 el país había tenido resultados adversos en el juicio y consideró que el reciente fallo marca un cambio relevante en el escenario legal.

Temas:

combustibles ypf aumentos nafta gasoil
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso