Precios de los combustibles de YPF: “Vamos a trasladar solo el impacto real de los costos"

El presidente y CEO de la petrolera estatal, sostuvo que la decisión de no subir los precios por 45 días, apunta a evitar un aumento brusco al consumidor, en un contexto marcado por la volatilidad global.
Los precios de los combustibles de YPF se mantuvieron sin cambios durante 45 días pese al fuerte aumento internacional del petróleo, y desde la compañía explicaron que la estrategia apuntó a trasladar únicamente el impacto real de los costos para evitar un golpe en el consumo.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la decisión respondió a una política orientada a los usuarios. “Miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos. No vamos a hacer especulaciones, no vamos a subir y, cuando haya que bajar, no bajar, sino que cuando sube, sube; y cuando baja, baja”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el objetivo fue evitar aumentos bruscos en surtidor. “Decidimos trasladar solamente el impacto real en los costos”, indicó el directivo en una entrevista radial.
Contexto internacional y consumo
Marín explicó que la suba del petróleo estuvo vinculada a la guerra en Medio Oriente y a restricciones en el estrecho de Ormuz, lo que llevó al barril de valores cercanos a 70 dólares hasta picos de 120.
Según advirtió, aplicar ese incremento de forma inmediata habría generado una caída en la demanda. “Era un ajuste demasiado grande, con riesgo de afectar más al consumo que de resolver el problema de costos”, señaló.
El titular de YPF indicó que la empresa busca sostener una política de precios “previsible y transparente”, actuando como un amortiguador frente a la volatilidad global.
Defensa judicial y expectativas
En otro tramo de la entrevista, Marín valoró el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por unos 18.000 millones de dólares en el litigio con Burford Capital.
“Es una de las mejores noticias del año”, expresó, al tiempo que destacó la estrategia judicial impulsada por el Gobierno nacional.
Finalmente, recordó que hasta 2023 el país había tenido resultados adversos en el juicio y consideró que el reciente fallo marca un cambio relevante en el escenario legal.