River Plate goleó 3-0 a Belgrano de Córdoba y alcanzó cuatro triunfos consecutivos

Con un doblete de Tomás Galván y uno de Facundo Colidio, River impuso su jerarquía sobre Belgrano en el estadio Monumental.
River Plate se impuso por 3-0 sobre Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se hizo fuerte en el Estadio Monumental y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, algo que le valió para escalar hasta la segunda ubicación de la zona B y de la Tabla Anual. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio marcaron los goles.
El equipo local dominó el duelo a partir de la posesión de la pelota. Sebastián Driussi generó tres chances importantes —un tiro en el palo incluido—, mientras que el arquero Santiago Beltrán respondió con seguridad en la primera aproximación de peligro del Pirata. Cuando la visita estaba creciendo en el encuentro, Tomás Galván abrió el marcador a los 35 minutos luego de capturar un rebote de Thiago Cardozo tras una nueva chance creada por el nueve del Millonario.
La tónica de la superioridad de River desde la tenencia del balón se mantuvo en el complemento. Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor a los 12 del segundo tiempo y cortó una sequía de 26 partidos. El elenco local mantuvo el dominio en el trámite y Galván convirtió el 3-0 a los 37 después de un sublime pase filtrado de Aníbal Moreno. El juvenil Lautaro Pereyra debutó en Primera con la Banda.
Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.
El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
River Plate se hizo fuerte en el Monumental y venció por 3-0 a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio fueron los autores de los goles.
44 minutos ST: River controla los compases finales en el Monumental
El Millonario domina con tranquilidad los últimos minutos. Lautaro River alcanzó las cinco tarjetas amarillas y no podrá jugar contra Racing.
38 minutos ST: cambio y debut en River
Tomás Galván y Sebastián Driussi se reitiraron para que ingresen Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra, quien se estrena en Primera División.
37 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tomás Galván coronó su notable actuación en el Monumental con un nuevo tanto. Tras una recuperación en campo rival, Aníbal Moreno metió un preciso pase filtrado para que el volante defina cruzado para convertir el 3-0.
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35 minutos ST: ¡Reaccionó Belgrano de la mano de Zelarayán!
El diez del Pirata elaboró una buena jugada dentro del área de River, pero no le acertó al arco y dejó pasar el empate.
32 minutos ST: modificaciones en Belgrano
Nicolás Uvita Fernández y Ramiro Hernandes reemplazaron a Emiliano Rigoni y Francisco González.
32 minutos ST: River domina el desarrollo del juego
El Millonario controla el trámite del partido en el Monumental a partir de la tenencia de la pelota. Belgrano tiene dificultades para recuperar el balón.
28 minutos ST: notable jugada de Juan Cruz Meza y segundo amonestado en Belgrano
El juvenil de River levantó a la gente con un buen gesto técnico y Alexis Maldonado lo cortó con infracción.
27 minutos ST: doble modificación en River
Juan Fernando Quintero y Facundo González ingresaron por Facundo Colidio y Matías Viña.
24 minutos ST: River monopoliza la posesión de la pelota
El equipo del Chacho Coudet inunda el terreno de juego con asociaciones de pases entre sus futbolistas. Los cambios todavía no hicieron efecto en el Pirata.
20 minutos ST: doble variante en Belgrano
Lautaro Gutierrez y Juan Velazquez entraron por Franco Mudo Vazquez y Lucas Passerini.
15 minutos ST: importante tiro libre para River y primer amonestado en Belgrano
Alcides Benítez cortó un ataque del Millonario con una mano cerca del área. Alcanzó la quinta amarilla y no podrá jugar contra Aldosivi. Sebastián Driussi ejecutó la pelota parada, pero su tiro se fue por encima del travesaño.
14 minutos ST: buena respuesta de Beltrán
El delantero Lucas Passerini desvio un centro que el arquero atajó con seguridad.
12 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor del Millonario. El delantero convirtió después de 26 partidos.
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8 minutos ST: River maneja el desarrollo con el dominio de la pelota
Al igual que en el primer tiempo, el Millonario logra controlar el trámite con un buen juego asociativo. Pisó el área de Thiago Cardozo en varias ocaseiones en el arranque del complemento.
6 minutos ST: primera modificación en River
El juvenil Juan Cruz Meza ingresó en lugar de Ian Subiabre, que arrastraba una molestía física desde el primer tiempo.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
River le gana 1-0 a Belgrano con gol de Tomás Galván en el Monumental. Ninguno de los equipos realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
47 minutos: primera amarilla en el partido
Matías Viña en River fue apercibido en el cierre del primer tiempo.
43 minutos: nueva llegada de River
El Millonario asedia el arco de un Belgrano que no logra reponerse del gol en contra. Fabricio Bustos desvio su remate con zurda desde la frontal del área después de un despeje de la defensa.
39 minutos: remate desviado de Colidio
River aprovecha el envión de la ventaja en el resultado y busca aumentar la diferencia antes del final del primer tiempo. El delantero buscó con un disparo desde afuera del área.
35 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Sebastián Driussi aprovechó una falla en la defensa de Belgrano, pero falló en el mano a mano contra Thiago Cardozo. Sin embargo, Tomás Galván capturó el rebote del arquero para estampar el 1-0.
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31 minutos: se lo perdió Lautaro Rivero
Tomás Galván metió un centro de pelota parada punzante para la llegada del marcador central, que no pudo conectar la pelota con claridad en el área chica.
26 minutos: ¡Atajada de Beltrán!
Belgrano generó peligro de pelota parada. El arquero de River reaccionó de manera notable para despejar un centro de Lucas Zelarayán que se desvió.
24 minutos: otro remate de Driussi para River
La ofensiva del Chacho Coudet elaboró una buena jugada que terminó con un disparo del nueve desde el centro del área. Thiago Cardozo atajó el tiro con seguridad.
21 minutos: Belgrano sigue con problemas para asentarse en el Monumental
El Pirata tiene dificultades para generar peligro en el arco de Santiago Beltrán. River maneja el desarrollo del juego, aunque no pudo replicarlo en situaciones de gol más allá de las llegadas de Driussi.
13 minutos: alarmas en Belgrano por las molestías físicas del arquero
Thiago Cardozo pidió ser atendido por los médicos del equipo tras la jugada de Driussi. El guardameta suplente realizó movimientos precompetitivos.
12 minutos: ¡Se lo perdió otra vez Driussi!
El delantero elaboró una buena jugada individual tras una falla en la defensa de Belgrano, pero su remate con efecto de tres dedos se fue por afuera del arco.
10 minutos: ¡PALO DE RIVER!
Sebastián Driussi recibió dentro del área y sacó un potente disparo cruzado que pegó sobre la base del poste. Lautaro Rivero desvió un remate tras el tiro de esquina.
8 minutos: River encuentra asociaciones en la ofensiva
Colidio se vuelca sobre la banda izquierda para conectar con Subiabre y Viña, mientras que Driussi hace lo propio sobre el costado derecho para buscar a Vera y Bustos. Galván funciona de nexo en la zona central.
3 minutos: River controla la posesión de la pelota
Belgrano se plantó en su propio campo y el Millonario domina la tenencia del balón con facilidad. El Pirata está preparado para salir de contraataque.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Belgrano: Cardozo; Benítez, Morales, Maldonado, Ricca; Rigoni, Sánchez, Vázquez, González Metilli; Zelarrayán y Passerini.