Semana Santa en Entre Ríos: pasaron 300 mil turistas, hubo 76% de ocupación e ingresaron más de $25 mil millones

El movimiento turístico durante Semana Santa volvió a tener alcance provincial, con circulación sostenida de visitantes en destinos de todas las microrregiones y participación en una agenda que combinó propuestas culturales, religiosas, gastronómicas y de naturaleza.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Las condiciones climáticas marcaron el pulso del fin de semana. Jueves y viernes, con temperaturas elevadas, favorecieron los desplazamientos, la ocupación en destinos con río y playas, y la realización de actividades al aire libre. El sábado y domingo, en cambio, la lluvia y el descenso térmico modificaron las decisiones, con mayor demanda en espacios cubiertos, complejos termales y propuestas gastronómicas.

En ese contexto, el impacto económico alcanzó los 25.027.331.378 pesos, resultado del gasto turístico distribuido en alojamientos, gastronomía, transporte, actividades y consumo en general.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

En total, fueron 295.551 los visitantes que recorrieron Entre Ríos durante el fin de semana largo, consolidando un volumen de circulación que se distribuyó en todo el territorio provincial.

La agenda de actividades fue uno de los principales motores de la convocatoria. Fiestas populares, eventos gastronómicos, encuentros culturales y propuestas vinculadas a la identidad local se desarrollaron en distintas localidades, con una alta participación de público.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Las celebraciones religiosas también tuvieron una presencia significativa, con representaciones del Vía Crucis viviente y recorridos de las siete iglesias en diferentes puntos del territorio, en línea con el sentido simbólico de la fecha.

Foto: Gobierno de Entre Ríos.

El balance del fin de semana refleja una actividad turística que, a pesar de la variable climática, sostuvo estadías de tres noches con propuestas distribuidas en toda la provincia que permitieron diversificar las experiencias y mantener el movimiento en cada destino.