Semana Santa 2026: creció el turismo y se destacó Entre Ríos con más de 285.000 visitantes

La Semana Santa 2026 dejó un balance positivo para el turismo argentino, con un crecimiento del 5,6% en la cantidad de viajeros respecto al año anterior, según CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En total, 2.852.256 turistas se movilizaron por el país durante el tercer fin de semana largo del año, generando un impacto económico de $808.198 millones en distintos rubros.

Sin embargo, el informe también reveló cambios en el comportamiento de los viajeros. A pesar del aumento en la cantidad de turistas, el gasto total descendió un 18,9% en términos reales frente a 2025. El gasto promedio diario fue de $108.982, con una baja real del 8,4%, lo que refleja un perfil más prudente.

En esta línea, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que el año anterior. La tendencia hacia escapadas cortas y cercanas se consolidó, impulsada por el costo del transporte y la necesidad de ajustar gastos, aunque sostenida por una amplia oferta de actividades religiosas, culturales y recreativas en todo el país.

Entre Ríos, protagonista del fin de semana largo

En este contexto nacional, Entre Ríos se destacó como uno de los destinos más elegidos durante la Semana Santa 2026, con una ocupación promedio del 74% y un importante flujo de visitantes en todo su territorio.

Según datos oficiales, la provincia recibió 170.280 turistas alojados y 117.493 excursionistas, lo que sumó un total de 287.773 visitantes. Este volumen consolidó al distrito como una de las plazas más dinámicas del fin de semana largo.

El impacto económico fue contundente: el gasto promedio diario alcanzó los $103.224 por turista y $57.805 por excursionista, generando un movimiento estimado en $21.734 millones. De esta manera, el turismo volvió a posicionarse como un motor clave de la economía provincial.

Propuestas, eventos y turismo de cercanía

La estadía promedio en Entre Ríos se mantuvo en línea con la tendencia nacional, marcada por viajes cortos y de cercanía. La diversidad de propuestas fue determinante para atraer visitantes, con actividades que combinaron lo religioso, lo cultural y lo recreativo.

Entre los destinos más destacados, Colón registró un 80% de ocupación, mientras que Villa Elisa alcanzó el 97%, con una fuerte presencia de turistas uruguayos. Paraná, en tanto, ofreció ferias, circuitos históricos, eventos deportivos, actividades en el islote Curupí y el tradicional Vía Crucis viviente, además de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.

También sobresalieron eventos como la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, la Pre Fiesta del Sábalo en Victoria y el Festival Pueblos y Sabores en Gualeguaychú, junto a propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo termal y los circuitos productivos.

Balance general y dificultades en rutas

Las expresiones de fe, como los recorridos de las siete iglesias y peregrinaciones, tuvieron una alta participación, reafirmando el carácter espiritual de la fecha en toda la provincia.

El inicio del fin de semana estuvo marcado por dos siniestros viales que afectaron parcialmente la circulación: uno en el puente General Urquiza sobre la Ruta Nacional 12 y otro en la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú, donde un choque entre camiones provocó un incendio de gran magnitud y demoras.