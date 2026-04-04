Realizaron el tradicional Vía Crucis de Niños en parroquia Santa Teresita de Paraná

El tradicional Vía Crucis de Niños en la parroquia Santa Teresita de Paraná reunió a fieles en una jornada de fe, oración y reflexión en el marco de las celebraciones de Semana Santa. La actividad de este sábado contó con la participación de niños que representaron cada estación, acompañados por sus familias y la comunidad.

El sacerdote Diego Rausch explicó a Elonce que este tipo de propuestas buscan generar un espacio especial para los más chicos dentro de las celebraciones religiosas. “Todos los años lo hacemos el viernes o el sábado, y en esta oportunidad decidimos hacerlo el sábado por la mañana para que los niños tengan su momentito especial”, señaló.

Vía Crucis de Niños (foto Elonce)

En la oportunidad, el cura párroco destacó que estas fechas invitan al recogimiento, la oración y el acompañamiento espiritual. “Es un día de mucha oración, de silencio, también de acompañar a nuestra madre la Virgen en su soledad en espera de la vigilia pascual”, expresó.

Durante el recorrido, cada estación del Vía Crucis fue representada por niños, generando un clima de participación y reflexión en la comunidad.

Actividades por Semana Santa y el significado de la Pascua

Rausch detalló que las actividades continuaron con momentos de oración y celebraciones litúrgicas. “Vamos a tener un momento de oración en torno a la Virgen, el rezo del Santo Rosario y luego la vigilia pascual a las 20 horas”, indicó.

Además, remarcó la importancia de vivir estas fechas con sentido profundo. En ese sentido, el sacerdote brindó una reflexión sobre el sentido de la Pascua en la vida cristiana. “Pascua quiere decir paso, es el paso de Dios por nuestra vida. Es una invitación a dar un paso hacia adelante”, afirmó.

Y agregó: “No solo es recordar un hecho del pasado, sino hacerlo presente y animarnos a una vida nueva”.

Realizaron el tradicional Vía Crucis de Niños y compartieron reflexión por Pascua

Durante la jornada también se evidenció la emoción de la comunidad ante el próximo destino del sacerdote. “Estoy cosechando muchas cosas lindas que la gente me transmite”, reconoció el padre Rausch al agradecer el afecto recibido.

Asimismo, señaló que los cambios forman parte del camino sacerdotal: “Es parte de la vida, ahora me toca ir a otra comunidad a seguir sembrando con alegría”.

La actividad dejó un mensaje de fe y unidad en vísperas de la celebración de Pascua.