Trasladan al sacerdote asesor espiritual de Patronato y anuncian cambios en parroquias

El padre Diego Rausch dejará la parroquia Santa Teresita luego de más de dos décadas de servicio, tras una serie de cambios pastorales dispuestos por el Arzobispado que implican nuevas designaciones en distintas comunidades religiosas de la arquidiócesis.

La decisión forma parte de una reorganización que incluye nombramientos y traslados de sacerdotes en varias parroquias. En ese marco, Rausch fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de La Paz, en la ciudad de La Paz, aunque no asumirá allí como párroco.

Durante más de veinte años, el sacerdote estuvo al frente de la parroquia Santa Teresita, donde también fue responsable del complejo educativo vinculado a la comunidad. Su tarea pastoral lo convirtió en una figura reconocida dentro del ámbito religioso local.

Cambios en parroquias de la arquidiócesis

Dentro de las nuevas designaciones, el Arzobispado resolvió nombrar al sacerdote Fabián Minigutti, hermano del padre Walter Miniguitti, como nuevo párroco de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario. El cargo se encontraba vacante tras la salida del vicario general Eduardo Tanger, quien actualmente se encuentra radicado en España.

Minigutti venía desempeñándose en la gestión de la obra de construcción del Hogar Sacerdotal Jesús Buen Pastor en su nuevo emplazamiento, ubicado en el ex Centro Mariápolis, sobre el Acceso Norte.

Por otra parte, en la parroquia Santa Teresita —donde se desempeñaba Rausch— asumirá el vicario de Educación del Arzobispado, José Carlos Badano, quien tomará la conducción pastoral de la comunidad. Los cambios también alcanzan a otras parroquias de la región. En la parroquia San Agustín, donde se desempeñaba como párroco Ignacio Patat, asumirá el sacerdote Javier Margheim.

Nuevos destinos para sacerdotes

En tanto, Ignacio Patat fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la localidad de Cerrito. Asimismo, el sacerdote Ariel Follonier fue designado para cumplir funciones pastorales en la parroquia San Roque.

Por su parte, Mario Olivera fue nombrado capellán del Carmelo Nuestra Señora del Carmen, en la ciudad de Nogoyá. Los movimientos forman parte de los cambios habituales que el Arzobispado realiza para reorganizar las tareas pastorales y responder a las necesidades de cada comunidad parroquial.

Trayectoria y vínculo con Patronato

Diego Rausch también es conocido por su vínculo con el Club Atlético Patronato, institución de la cual es asesor espiritual y reconocido simpatizante. Su presencia en distintos eventos del club lo convirtió en una figura cercana para muchos fieles y seguidores de la institución, dio cuenta Entre Ríos Ahora

Además, el sacerdote es hermano de Hernán René Rausch, quien fue la primera víctima en declarar al inicio del juicio oral contra el sacerdote Justo José Ilarraz. Aquella declaración fue considerada una de las más contundentes respecto de los hechos de corrupción de menores atribuidos al ex prefecto de disciplina del Seminario de Paraná entre 1985 y 1993.