Alerta por tormentas en Entre Ríos: pronostican lluvias intensas y ráfagas fuertes

La alerta por tormentas en Entre Ríos volvió a ser renovada por el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió sobre un escenario climático complejo para este lunes y martes en gran parte de la provincia. Con niveles naranja y amarillo, el organismo anticipa lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, lo que podría generar complicaciones en distintas localidades.

De acuerdo con el informe oficial, el nivel naranja rige principalmente durante la jornada del lunes en varios departamentos del centro y norte entrerriano, donde se esperan los fenómenos más intensos. Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la madrugada y se mantendrán hasta la tarde, con precipitaciones que podrían ser localmente severas.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detalló el organismo.

Impacto desigual según las regiones

Los departamentos más comprometidos por la alerta naranja incluyen Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, La Paz, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia. En estas zonas, las autoridades recomiendan extremar precauciones debido al riesgo de anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

La alerta vigente para este lunes. Foto: SMN.

En tanto, el sur y sudeste provincial se encuentran bajo alerta amarilla, lo que implica fenómenos de menor intensidad, aunque igualmente significativos. Las localidades de Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Ibicuy, Tala, Colón y Victoria podrían experimentar tormentas fuertes con acumulados de lluvia importantes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, precisó el SMN.

Excesos hídricos y lluvias persistentes

Especialistas advierten que este evento no será aislado, sino parte de un patrón climático que podría extenderse durante varios días. En este sentido, el meteorólogo Leonardo de Benedictis explicó que existe una tendencia clara hacia excesos hídricos en la región del Litoral.

Foto: Elonce.

“El patrón de precipitaciones previsto muestra una señal clara de excesos hídricos en el Litoral, incluyendo provincias como Entre Ríos, Corrientes y sectores de Santa Fe. También el noreste bonaerense se verá alcanzado por este escenario, con eventos recurrentes que aportarán acumulados significativos a lo largo de la semana”, sostuvo el especialista.

Asimismo, amplió: “Este comportamiento responde a la persistencia de flujos de aire húmedo desde el noreste, junto con sistemas frontales que tenderán a estacionarse o desplazarse lentamente sobre la región. Esta configuración favorece la repetición de eventos de lluvia, incrementando el riesgo de acumulados importantes en cortos períodos”.

Martes con alerta extendida en la provincia

Para el martes, la alerta por tormentas en Entre Ríos continuará vigente, aunque con nivel amarillo en una mayor extensión del territorio. En esta jornada, los fenómenos se presentarán con menor intensidad general, pero seguirán representando un riesgo para distintas actividades.

Lo que se anticipa para este martes en la provincia. Foto: SMN.

Los departamentos alcanzados por esta advertencia incluyen Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia. Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, reiteró el organismo.