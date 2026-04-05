Inaugurarán una nueva muestra y feria en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo

Con obras de cuatro artistas entrerrianos, se realizará el viernes 10 y sábado 11, de 18 a 22, en Alameda de la Federación 557, Paraná. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con acceso libre y gratuito.
El programa AURA llevará adelante la propuesta titulada “Del taller a la sala. Formas de la convivencia”, que se realizará el viernes 10 y sábado 11, de 18 a 22, en Alameda de la Federación 557, en la ciudad de Paraná. La actividad contará con entrada libre y gratuita.
La iniciativa reúne obras de Carla Britos, de Villaguay; Gabriel Benedetti, de Gualeguay; Agueda Guarneri y Miguel Ángel Vesco, ambos de Paraná. La diversidad de trayectorias y miradas propone un recorrido que combina experiencias personales y lenguajes contemporáneos.
Durante ambas jornadas, el público podrá acceder a bocetos, procesos de trabajo y materiales que habitualmente no forman parte de las exposiciones tradicionales. De esta manera, la muestra invita a descubrir el detrás de escena de la producción artística.
El cruce entre dibujo y experiencias personales
Uno de los ejes centrales de la propuesta impulsada por AURA es el diálogo entre el dibujo y las mitologías personales de cada artista. En ese cruce, se generan nuevas formas de interpretar la convivencia y los vínculos desde el arte.
La experiencia busca romper con el esquema tradicional de exhibición, permitiendo al espectador acercarse a la obra desde su gestación. Este enfoque fomenta una relación más directa entre artistas y público, promoviendo la reflexión y el intercambio.
Además, la muestra se presenta como una oportunidad para visibilizar el trabajo de artistas entrerrianos, fortaleciendo la escena cultural local y generando nuevos espacios de circulación para sus producciones.
Un espacio para el desarrollo artístico
AURA se posiciona como un lugar de innovación y desarrollo de las artes visuales contemporáneas en Entre Ríos. Su misión es impulsar la producción artística y generar políticas de mediación que acerquen el arte a la comunidad.
El programa también busca integrar nuevos lenguajes y fomentar el acceso a los bienes culturales y patrimoniales de la provincia, contribuyendo a la federalización de la cultura.
Creado a través de la resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, AURA representa una apuesta por fortalecer el vínculo entre artistas y ciudadanía, consolidando espacios de encuentro y participación en torno al arte contemporáneo.