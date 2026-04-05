Una nena de dos años murió tras caer a una pileta en localidad correntina

Una niña chaqueña murió tras caer a una pileta en una vivienda. El hecho ocurrió en la localidad correntina de Paso de la Patria, donde su familia participaba del Torneo Apertura de la Pesca del Dorado.
Una nena de dos años murió trágicamente en una pileta, en la localidad correntina de Paso de la Patria. En forma accidental la menor cayó a una pileta y se ahogó fuera de la vista de sus progenitores. El hecho se registró alrededor de las 11.10 del sábado, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Misiones.
La menor llegó caminando hasta el borde de la pileta y se precipitó accidentalmente sin que los adultos lo notaran a tiempo. Una de las personas que empezó a buscarla la vio en el agua y en medio de escenas de desesperación la sacaron, pero ya era demasiado tarde.
Pese a las maniobras de reanimación y traslado al hospital constataron que ya no presentaba signos vitales.
La niña fue auxiliada por sus familiares, oriundos de la provincia del Chaco, quienes alquilaron la vivienda y la trasladaron de manera inmediata al hospital local, donde ingresó en estado delicado.
Sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
La familia estaba de visita en la localidad con motivo de la Semana Santa en coincidencia con el Torneo de la Pesca del Dorado con Devolución, evento que atrajo a cientos de turistas, publicó Diario Época.