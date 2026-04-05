Propofol y Fentanilo: investigan una red de “viajes controlados” tras muertes en Palermo

La investigación por el uso ilegal de Propofol y Fentanilo avanza en la Ciudad de Buenos Aires y ya dejó al descubierto un entramado que podría ir mucho más allá de casos aislados. La muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, encendió las alarmas de las autoridades, que ahora buscan determinar si existe una organización dedicada a organizar encuentros clandestinos con sustancias anestésicas sustraídas de centros de salud.

El hallazgo del cuerpo sin signos de violencia, pero con elementos médicos descartables a su alrededor y una vía intravenosa conectada en uno de sus pies, marcó un punto de inflexión en la causa. La autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por la administración de Propofol y Remifentanilo, lo que llevó a los investigadores a profundizar sobre el origen de los fármacos y las circunstancias del hecho.

En paralelo, una denuncia por el robo de insumos en el Hospital Italiano permitió establecer que la vía utilizada provenía de esa institución. A partir de allí, comenzó a delinearse una posible red de desvío de medicamentos que ahora es eje central de la investigación judicial.

Una trama que crece y suma imputados

Actualmente, dos profesionales de la salud están imputados en la causa: Hernán Boveri, anestesista, y Delfina Lanusse, residente de tercer año. Ambos fueron indagados y optaron por no responder preguntas, limitándose a declarar su inocencia y anticipar que presentarán escritos ante la Justicia. Como medida preventiva, se les prohibió salir del país.

Sin embargo, sus situaciones procesales se complicaron tras las declaraciones del jefe y subjefe del área de anestesiología, quienes indicaron que la joven reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años. Además, el propio Boveri admitió: “en tres o cuatro oportunidades había drogado a Lanusse, pero siempre con su consentimiento” y que “había sido ella quien robó los medicamentos”.

Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios y en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación, los investigadores hallaron cajas con tubos de anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.

Fiestas clandestinas y “viajes controlados”

Uno de los aspectos más inquietantes de la causa es la presunta existencia de fiestas privadas donde se administraban estos fármacos. Según surge de la investigación, los asistentes pagaban en dólares para participar de encuentros en los que médicos suministraban sustancias por vía intravenosa.

El mapa del imputado. Foto: NA.

Las invitaciones describían estas experiencias como “viajes controlados”, ya que, según se detallaba, había personal encargado de brindar asistencia respiratoria en caso de emergencia. También se utilizaban bombas de infusión para regular las dosis, lo que sugiere cierto nivel de planificación y conocimiento técnico.

Los investigadores creen que Zalazar participó de este tipo de prácticas, aunque en su caso la sobredosis derivó en una congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico que le provocaron la muerte.

Una nueva muerte que agrava el escenario

En las últimas horas, el caso sumó un nuevo capítulo con la muerte de Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años hallado sin vida en su departamento, también en Palermo. En el lugar se encontraron múltiples ampollas de medicamentos, entre ellos Propofol, Fentanilo, Midazolam y Diazepam, además de jeringas y guantes descartables, según información de NA.

Foto: NA.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que no se trata de hechos aislados, sino de una posible red más amplia vinculada al uso indebido de anestésicos. La presencia de una amplia variedad de fármacos sugiere un acceso sostenido a insumos médicos y una operatoria que podría involucrar a más profesionales.

Mientras la causa continúa en etapa de instrucción, los investigadores intentan determinar si están frente a la “punta del iceberg” de una organización delictiva más compleja, donde el Propofol y Fentanilo no solo eran consumidos de forma ilegal, sino también distribuidos en circuitos clandestinos con consecuencias fatales.