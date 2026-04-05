Enfermero entrerriano hallado muerto en Buenos Aires: la dolorosa despedida en las redes

El enfermero entrerriano identificado como Eduardo Betancourt fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo durante la tarde del viernes, y sus allegados expresaron en redes sociales el dolor que les produce la sorpresiva noticia.

El hombre de 44 años fue hallado muerto sentado en una silla del comedor, sin signos vitales y con restos de sangre en la boca, secuestrándose en el departamento una gran cantidad de medicamentos de uso hospitalario.

Lo que hallaron en el departamento

Oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y radicado desde hacía un tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, Bentancourt vivía solo en un departamento ubicado sobre la calle Fray Justo Santa María de Oro, a metros de Plaza Italia.

Allí fue donde la policía halló un guante de látex, una jeringa y muchos fármacos que fueron secuestrados: ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

El dolor de sus allegados

La repentina muerte del enfermero causó gran conmoción entre sus allegados, como a una amiga que le dedicó un sentido posteo en redes sociales, donde habla de incredulidad y dolor ante el trágico suceso y los “abrazos que ya no podremos dar”.

En Instagram, Daniela Fernández escribió: “No tengo las palabras suficientes cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada… Todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”.

“Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos” porque “fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan”, asegura.

Y finaliza: “Aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy así rota completamente, te amo amigo Eduardo Bentancourt”.

Acceso a anestésicos

La muerte de un profesional de la salud, en su departamento de Palermo volvió a poner en el centro del debate el uso ilegal de anestésicos y el acceso irregular a drogas de uso clínico. La Justicia investiga si se trató de una intoxicación fatal.

La familia de Bentancourt reconoció el cuerpo en el lugar. La policía investiga si el enfermero se encontraba solo al momento de su muerte y las circunstancias exactas del fallecimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.