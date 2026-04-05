Muerte del enfermero entrerriano: una amiga sostiene que “vio algo y pagó con su vida”

La muerte de Eduardo Betancourt, un enfermero de 44 años que fue encontrado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo, es investigada por la Justicia, que analiza si el fallecimiento se produjo por una sobredosis y si hay relación con las “propofest”.

Junto al cuerpo del profesional, había 112 ampollas de anestésicos y sedantes de uso hospitalario. Entre ellos, propofol, fentanilo, midazolam, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

En paralelo con la investigación judicial, el entorno cercano del hombre expresó dudas sobre lo ocurrido y pidió que se esclarezca el caso.

En diálogo con La Nación, Daniela, una amiga del enfermero, aseguró que la muerte no habría sido accidental ni una decisión voluntaria. “Él no quiso ser parte de algo. Sabía demasiado y armaron una escena”, afirmó.

Sospechas de su entorno

Según el testimonio de la mujer, Betancourt había llegado hacía poco tiempo a la ciudad de Buenos Aires desde Gualeguaychú y estaba buscando trabajo. “Era una persona muy empática. Sus pacientes y compañeros lo querían mucho”, sostuvo.

También cuestionó la hipótesis de que el enfermero pudiera haberse administrado por sí mismo las drogas encontradas en el departamento. “El que conoce un poco sabe que es imposible autoadministrarse cuatro ampollas de propofol”, señaló.

Colecta para trasladar el cuerpo

Mientras avanza la investigación, en Gualeguaychú familiares, amigos y colegas del enfermero iniciaron una colecta para reunir fondos que permitan trasladar sus restos a esa ciudad entrerriana.

Betancourt se había recibido de enfermero en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde y había trabajado en el Hospital Centenario, donde sus compañeros recordaron su desempeño profesional.