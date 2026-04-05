Qué día cae el próximo feriado y cuándo es el siguiente fin de semana largo tras Semana Santa

Después del feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el fin de semana largo de Semana Santa, muchos se preguntan cuándo será el próximo descanso en la Argentina.

Según el calendario oficial, el siguiente feriado será el viernes 1° de mayo por el Día del Trabajador. Al caer viernes, generará un nuevo fin de semana largo de tres días, ideal para viajes o actividades recreativas.

Se trata de una fecha inamovible que conmemora la lucha histórica por los derechos laborales y tiene un fuerte significado a nivel internacional.

Pero mayo no tendrá un solo descanso extendido. El segundo llegará el lunes 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo.

En este caso, también se formará otro fin de semana largo, ya que el feriado cae lunes, sumando tres días consecutivos de descanso.

De esta manera, mayo ofrecerá dos oportunidades para cortar la rutina con fines de semana largos, algo que suele impulsar el turismo interno y las escapadas en todo el país.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables: