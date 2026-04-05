Patronato tuvo buenos pasajes, pero cayó 2-0 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

REDACCIÓN ELONCE
Un gol de Guillermo Cosaro a los 18 minutos y otro en el cierre de Hugo Soria fue lo que dejó con las manos vacías a Patronato, que continúa en las últimas posiciones de la Zona B de la Primera Nacional.
Patronato se trae una derrota 2-0 contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco de una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Se pudo seguir el minuto a minuto por La Cadena Entrerriana del Gol, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
El primer gol llegó de la mano del defensor Guillermo Cosaro, que ganó en las alturas y venció al arquero Alan Sosa. Ya en tiempo de descuento, Hugo Soria consiguió un golazo de afuera del área y le permitió cerrar de gran manera su momento en el ascenso.
Con estos resultados, Patronato está décimo séptimo en la tabla de posiciones con cinco unidades, mientras que su contrincante llegó a 15 y se encuentra como líder.
Lo transcurrido en el partido
Primeros minutos y ya domina el equipo local, que llegó recién con riesgo a los seis minutos por medio de un cabezazo que pasó a escasos metros del palo derecho.
A los ocho minutos, llegó la primera chance de gol de Patronato. Quedó mal parado en el fondo el equipo jujeño y Soldano, con un ángulo difícil, trató de definir por encima del arquero. Sin embargo, el remate se fue afuera.
Duelo de contragolpes en el partido. Primero Cortés ganó frente a un defensor y tiró un centro bajo para Soldano, que rechazó Cosaro. De ahí vino el centro de Gallardo, que finalmente Salas rechazó lo que parecía gol de Menéndez.
Finalmente, tras varios intentos, el local se pone 1-0 arriba tras un gran centro desde la derecha que llegó a la cabeza de Guillermo Cosaro, que estaba sin marca.
A los 25 minutos, Attis tuvo la chance más clara de Patronato hasta el momento. Quedó mano a mano con el arquero y la pelota pasó al costado del palo.
En la línea, Patronato logró sacar una chance clara de gol del elenco jujeño, que es superior hasta el momento en el trámite.
A los 33 minutos, Patronato presionó en la zona defensiva rival, recuperó el balón y Attis casi convierte el empate. La pelota se desvió en un defensor y se fue al tiro de esquina.
Un mal contragolpe de Patronato terminó con una infracción de Soldano, que se ganó la tarjeta amarilla. Minutos más tarde, Gallardo fue el primero en el local tras una falta sobre Attis.
Avisó Patronato nuevamente con un gran pase de Cortés para Rueda, que se la bajó a Salas, que pateó cruzado y atajó Álvarez. Se mantiene 1-0 a escasos minutos del cierre del primer tiempo.
Piccioni salió muy adelante y le pegó abajó a Argañaraz, uno de los atacantes del equipo jujeño. El árbitro le mostró la tarjeta amarilla al defensor central del Rojinegro.
En la última del primer tiempo, Attis ganó en el punto penal y el cabezazo pasó cerca de uno de los palos. Termina 1-0 a favor del local la primera mitad, gracias al tanto de Guillermo Cosaro a los 18 minutos.
Avisó Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un buscapié de Argañaraz, que afortunadamente no llegó un futbolista del elenco local.
Attis, la referencia ofensiva del Rojinegro, ganó de cabeza frente a la zaga del equipo de Jujuy, pero no logró direccionar al arco. Sigue 1-0 el partido en 10 minutos.
Perdonó el Lobo jujeño a Patronato. Menéndez no pudo rematar al arco, quiso asistir a Argañaraz, que se pasó de largo y no pudo empujarla dentro del arco.
A los 18 minutos, Argañaraz tuvo la chance de ampliar la diferencia a favor del local, pero su remate se elevó demasiado del arco.
Un desprolijo segundo tiempo de Patronato en 20 minutos, que sigue sin poder empatar el encuentro.
Forestello mueve la delantera: puso a Renzo Reynaga y sacó a Attis, de aceptable actuación.
Barinaga, Rivero y Araujo ingresaron en lugares de Soldano, Salas y Cortés. Busca un empate el Rojinegro.
Gimnasia encontró espacio y casi convierte el segundo. Afortunadamente, la pelota se fue pegado al palo tras un rebote en uno de los defensores de Patronato.
A los 40 minutos del segundo tiempo, Patronato se quedó con un jugador menos tras la doble amarilla contra Piccioni.
En el cierre del partido, Soria aportó el 2-0 para Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un tiro de afuera del área. Gran victoria del puntero de la Zona B.
Formaciones confirmadas
Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Juan Pablo Córdoba, Emiliano Endrizzi; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Molina, Francisco Maidana; Abel Argañaraz y Cristian Menéndez.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.