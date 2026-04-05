Entre Ríos brilló en la Regata Meseta de Artigas–Paysandú: Soluna se quedó con la clasificación general

La 77ª edición de la Regata Meseta de Artigas–Paysandú llegó a su fin con una segunda etapa muy distinta a la inicial: el calor intenso dio paso a la lluvia, aunque con mejores condiciones de viento que favorecieron el desarrollo de la competencia.

En la primera jornada, la escasa brisa obligó a recortar el recorrido a la altura del Saladero Guaviyú. Sin embargo, en el tramo final, si bien la lluvia se hizo sentir desde la largada, el viento permitió una navegación más fluida, aunque no exenta de dificultades: algunas embarcaciones debieron abandonar en plena competencia, publicó El Telégrafo.

Foto: El Telégrafo

A pesar del clima, el público acompañó desde la costa para presenciar la llegada de los barcos, uno de los momentos más pintorescos del evento.

En tiempo real, la embarcación Burundanga, del Yacht Club Entrerriano, fue la primera en cruzar la meta, seguida por Zig Zag y Marina. Este triunfo le valió a su tripulación la tradicional Cinta Azul, premio al barco más veloz.

No obstante, en la clasificación por tiempo corregido de la segunda etapa, el triunfo quedó en manos de Marina.

En la tabla general, el gran ganador de la regata fue Soluna, del Club de Regatas Uruguay de Concepción del Uruguay, propiedad de Julio Federico Almeida, con un tiempo corregido de 4:08:34. El podio lo completaron Rumbo, del Yacht Club Entrerriano, y Malacara, del Yacht Club Paysandú.

En cuanto a las distintas series, los resultados fueron los siguientes:

Serie S: Breda

Monotipos: Kaloni (Yacht Club Uruguayo)

Serie D: Calipso, seguido por Andreas B y Margot

Serie C: Rumbo, Malacara y Norstrom

Serie B: Soluna, Jodete y Summering (destacada por ser la única tripulación íntegramente femenina)

Serie A: Marina, Burundanga y Teco

La regata volvió a consolidarse como uno de los eventos náuticos más importantes de la región, con participación de embarcaciones locales y delegaciones de distintos puntos del país, incluyendo la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina, llegada desde Zárate.