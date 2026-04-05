El ex Patronato que le dio el triunfo a Independiente y se ilusiona con el Mundial: “se trabaja para eso”

El gol de Gabriel Ávalos en el clásico de Avellaneda fue determinante para el triunfo de Independiente ante Racing y volvió a poner en escena al ex delantero de Patronato, quien además expresó su ilusión de disputar el Mundial con la selección de Paraguay. El atacante fue clave en una noche intensa, en la que el equipo logró imponerse pese a un presente irregular.

Tras el partido, Ávalos habló sobre su rendimiento y el respaldo recibido por parte de los hinchas. “Nunca dejé de dar el 100 por ciento. Obviamente puede que haya hecho cosas buenas, no tan buenas, pero siempre dejé todo y la gente me lo reconoció”, sostuvo el futbolista, visiblemente emocionado luego de ser ovacionado.

El delantero, que vistió la camiseta de Patronato entre 2018 y 2020 y convirtió 34 goles, resaltó la importancia de haber conseguido una victoria en un partido de alta exigencia. “Hoy en día disfruto de una victoria de estas dimensiones”, afirmó, en referencia al peso del clásico.

Un triunfo en un contexto adverso

Ávalos también analizó las dificultades que implicó enfrentar a Racing, destacando la paridad entre ambos equipos. “Para los delanteros son partidos muy difíciles. Ellos, como nosotros, están enfrentando una defensa y un equipo muy fuerte”, explicó.

En ese sentido, valoró el esfuerzo colectivo para revertir una racha negativa en cuanto a resultados. “Veníamos de sufrir los últimos resultados, se dejó todo. Lo venimos haciendo, quizás no jugando como nosotros queremos, pero nos llevamos esta victoria hermosa”, expresó.

El atacante remarcó además el compromiso del plantel en un momento complejo, en el que el equipo necesitaba una reacción futbolística y anímica para recuperar confianza.

El desgaste físico y el sueño mundialista

Otro de los puntos que destacó el delantero fue su condición física, ya que llegó con lo justo tras su participación con la selección paraguaya en la última fecha FIFA. A pesar del cansancio acumulado, decidió estar presente en el clásico. “Si bien yo recién me pude sumar el jueves a entrenar, uno se mentaliza y sueña con estas cosas. De local, con nuestra gente, no podíamos dejar de dar el 100”, indicó.

En esa línea, detalló el exigente itinerario previo al encuentro. “Gracias a Dios me tocó jugar un partido a un nivel muy alto contra Marruecos el martes, viaje largo de por medio a Francia, tenía que descansar, recuperarme y pude dar todo”, agregó.

Finalmente, Ávalos se refirió a su futuro con la selección de Paraguay y dejó en claro su objetivo personal. “Me ilusiona el Mundial, uno siempre trabaja para eso, es decisión del DT”, concluyó.