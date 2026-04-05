El Niño en Argentina: qué dicen los modelos y qué impacto podría tener

El Niño vuelve a posicionarse como protagonista en los pronósticos climáticos globales y genera expectativa sobre su posible desarrollo hacia 2026. Es uno de los fenómenos más influyentes del sistema climático terrestre, comienza a insinuarse en el calentamiento progresivo de las aguas del Pacífico ecuatorial, mientras el actual evento de La Niña se encamina hacia su fase final.

De acuerdo con los principales modelos climáticos internacionales, el sistema conocido como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) transitará hacia una fase neutral durante el otoño austral. Sin embargo, las proyecciones no se detienen allí: varias simulaciones coinciden en señalar una probable transición hacia un evento El Niño hacia fines del invierno de 2026, aunque aún con incertidumbre sobre su intensidad.

En este contexto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que existe un 33% de probabilidad de que el fenómeno alcance una categoría fuerte durante el invierno del hemisferio norte. Este dato enciende las alertas en la comunidad científica, aunque los especialistas aclaran que todavía es temprano para determinar su magnitud final.

Qué es El Niño y por qué importa

El Niño forma parte del ciclo ENOS, una de las principales fuentes de variabilidad climática interanual a nivel global. Su influencia solo es superada por factores estructurales como la inclinación del eje terrestre, responsable de las estaciones. Cuando este fenómeno se activa, altera los patrones de circulación atmosférica y oceánica en todo el planeta.

Foto: Meteored.

Uno de los episodios más recordados fue el de 2015-2016, que registró anomalías superiores a los 2 °C en el Pacífico central. Ese evento fue catalogado como un “súper El Niño” por la comunidad científica, aunque popularmente se lo conoció con nombres como “El Niño Godzilla”, una denominación sin validez académica.

Por ahora, los especialistas coinciden en que el foco está puesto en determinar si el evento que podría desarrollarse en 2026 alcanzará una intensidad moderada o fuerte. La posibilidad de que rompa récords históricos aún no forma parte de los escenarios más probables.

La barrera que dificulta los pronósticos

Uno de los principales desafíos para anticipar la evolución de El Niño es la llamada “barrera de predictibilidad”. Este fenómeno ocurre entre los meses de marzo y mayo, cuando los modelos climáticos pierden precisión debido a cambios en la dinámica atmosférica del Pacífico ecuatorial.

Durante este período, el contraste térmico en la región disminuye y la atmósfera se vuelve más inestable, lo que dificulta determinar si el sistema está en transición hacia una fase cálida o fría. Los expertos comparan esta situación con intentar predecir el resultado de un partido antes de que comience.

A partir de junio, sin embargo, la confiabilidad de los modelos mejora considerablemente. Será recién en ese momento cuando se podrá contar con un panorama más claro sobre el comportamiento de El Niño y sus posibles consecuencias.

Cambio climático y nuevos desafíos

El análisis del fenómeno no puede desligarse del contexto de calentamiento global. En este sentido, organismos como el Bureau of Meteorology de Australia comenzaron a aplicar índices “relativos” que permiten ajustar la medición del ENOS teniendo en cuenta el aumento general de la temperatura oceánica.

Esta actualización metodológica busca evitar que el calentamiento global distorsione la interpretación de los eventos, ya que el océano actual presenta condiciones diferentes a las de décadas anteriores. En otras palabras, las reglas para medir El Niño están cambiando junto con el clima.

Foto: Meteored.

Además, los científicos advierten que la combinación entre un evento El Niño y el calentamiento global podría potenciar sus efectos. El climatólogo Zeke Hausfather señaló que 2027 podría convertirse en uno de los años más cálidos registrados, impulsado por esta interacción.

Impactos globales y en Argentina

Si El Niño se consolida, sus efectos podrían sentirse en distintas regiones del mundo. Entre los impactos más frecuentes se destacan sequías en Australia y el sudeste asiático, lluvias intensas en partes de Estados Unidos y el este de África, y alteraciones climáticas en múltiples regiones.

En Argentina, históricamente, El Niño está asociado a un aumento de las precipitaciones en la región pampeana y el litoral, además de inviernos más templados, señala Mauricio Zaldívar en Meteored. Eventos pasados como los de 1982-83, 1997-98 y 2015-16 provocaron inundaciones severas y pérdidas económicas significativas en el sector agropecuario.

En este escenario, la eventual llegada de El Niño en 2026 podría representar tanto oportunidades como riesgos. Mientras algunas regiones podrían beneficiarse con mayores lluvias, otras podrían enfrentar eventos extremos más frecuentes, en un contexto donde el cambio climático amplifica cada señal del sistema climático global.