Lanzaron sorteo para escoltar la Fragata Libertad a bordo del ARA Ciudad de Zárate

REDACCIÓN ELONCE
La Armada Argentina abrió una convocatoria para que civiles participen del operativo de despedida de la Fragata Libertad. Los ganadores podrán navegar en un buque que acompañará el inicio del viaje de instrucción.
El sorteo de la Armada para escoltar la Fragata Libertad generó gran interés entre los ciudadanos, al ofrecer la posibilidad de participar en el operativo de despedida del histórico buque escuela. La propuesta permitirá que 15 ganadores, junto a un acompañante cada uno, naveguen a bordo del ARA Ciudad de Zárate.
La travesía se realizará el próximo 11 de abril desde el Apostadero Naval Buenos Aires y marcará el inicio del 54° viaje de instrucción de la Fragata Libertad. En esta edición, el buque también participará de los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
Desde la Armada señalaron que la iniciativa busca fortalecer el vínculo con la sociedad. “¿Te gustaría ser parte de la tripulación de uno de los buques que escoltará a la fragata ARA Libertad en el inicio de su viaje de instrucción? Esta es tu oportunidad”, indicaron.
Cómo participar y requisitos
Para participar del sorteo, los interesados deben seguir la cuenta oficial de la Armada en Instagram, dar “me gusta” a la publicación y etiquetar a la persona con la que desean compartir la experiencia. Ambos deberán cumplir con los requisitos establecidos.
El resultado se dará a conocer el 6 de abril, mientras que quienes resulten seleccionados deberán presentarse el día de la partida para embarcar.
Un viaje de formación y representación
El recorrido de la Fragata Libertad se extenderá por más de cinco meses e incluirá escalas en Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico. Durante ese período, el buque cumplirá funciones de formación para futuros oficiales y de representación diplomática.
A bordo viajarán más de 250 tripulantes, quienes deberán afrontar exigentes tareas académicas y operativas. “El que crea que lo que hacemos es un viaje de egresados, se equivoca”, expresó el comandante.