Emotivo reencuentro en localidad entrerriana: un veterinario halló a un antiguo capataz tras 40 años

Un emotivo reencuentro conmovió en redes sociales luego de que un veterinario del departamento Concordia lograra encontrar, después de cuatro décadas, a un antiguo capataz con quien había trabajado en sus inicios profesionales.

La historia fue compartida a través de Instagram por Georgina Saure, quien relató cómo su pareja, Alejandro, decidió emprender la búsqueda de “Don Luna”, un hombre al que no veía desde hacía 40 años.

Según contó, Alejandro trabajó como veterinario de grandes animales en un campo donde Luna se desempeñaba como capataz. El recuerdo quedó latente durante años, hasta que en una visita a Los Charrúas creyó haber visto a alguien muy similar, lo que despertó la necesidad de encontrarlo.

Captura de pantalla

Tras una búsqueda que se extendió por más de un año, finalmente regresaron al lugar con la esperanza de dar con él. Y así fue: cuando Alejandro se presentó con su apellido, el hombre —hoy de 90 años— no dudó y lo reconoció de inmediato, fundiéndose en un abrazo que confirmó el esperado reencuentro.

Captura de pantalla

El momento estuvo cargado de emoción. Durante la charla, recordaron viejos tiempos y hablaron sobre el paso de los años, destacando la vitalidad de Don Luna. Como detalle especial, la jornada terminó con una coincidencia simbólica: el regreso a casa se dio bajo una luna llena que acompañó este inolvidable episodio.