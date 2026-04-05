NASA difundió impactantes imágenes de la Tierra, Marte y otros planetas

La NASA presentó nuevas imágenes captadas durante Artemis II que muestran la Tierra y la Luna con un nivel de detalle sin precedentes.
La NASA volvió a captar la atención del mundo con la difusión de nuevas imágenes obtenidas durante la misión Artemis II. La NASA, que lidera el regreso de la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre, presentó registros visuales que muestran la Tierra, la Luna y el entorno espacial con un nivel de detalle que impacta tanto a científicos como al público en general.
Aunque inicialmente se habló de “imágenes de planetas”, lo cierto es que las capturas corresponden principalmente a la Tierra vista desde el espacio profundo, junto con nuevas perspectivas del satélite natural. Estas fotografías fueron tomadas desde la cápsula Orión, que protagoniza uno de los hitos más importantes de las últimas décadas: el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.
Las imágenes difundidas revelan una Tierra vibrante y detallada, donde se distinguen claramente continentes, océanos y formaciones nubosas. Incluso se lograron registrar fenómenos como auroras y la llamada luz zodiacal, lo que aporta no solo valor estético, sino también información clave para la investigación científica.
Un vistazo único de la Tierra desde el espacio
Uno de los aspectos más destacados de este material es la perspectiva inédita del planeta. A diferencia de otras misiones no tripuladas, estas imágenes fueron captadas por los propios astronautas, quienes documentaron cada instante del viaje con cámaras de alta tecnología.
Las fotografías permiten observar la fragilidad de la Tierra en medio del vasto universo, reforzando una de las ideas más recurrentes en la exploración espacial: la unidad del planeta. Desde esa distancia, las fronteras desaparecen y solo queda una esfera azul rodeada de oscuridad.
Además, la calidad de las imágenes marca un salto tecnológico significativo. La combinación de sensores avanzados, transmisión en tiempo real y participación humana permitió obtener registros que superan ampliamente a los de misiones anteriores en términos de definición y profundidad.
Así se ven otros planetas