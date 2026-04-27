Dulce recompensa: devolvió casi un millón de pesos que recibió por error y lo premiarán con torta por 10 años

REDACCIÓN ELONCE
Una emprendedora logró encontrar al hombre que le devolvió casi un millón de pesos enviado por error y planea agradecerle con un obsequio muy especial: una torta por año durante una década.
La dueña de una pastelería impulsó una campaña en redes sociales para localizar a un hombre que le devolvió una transferencia cercana al millón de pesos que había realizado por equivocación. El hecho ocurrió en San Luis, cuando el dinero, destinado a una inmobiliaria, fue enviado a una cuenta incorrecta, pero el receptor decidió reintegrarlo sin dudar y sin mediar contacto previo.
La situación, que podría haber derivado en un perjuicio económico importante, tuvo un desenlace positivo gracias al gesto del desconocido. Tras recuperar el dinero, la mujer decidió iniciar una búsqueda pública para identificarlo y poder agradecerle personalmente.
Búsqueda viral y final esperado
A través de publicaciones en redes sociales, la emprendedora solicitó colaboración para dar con el hombre. “Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera”, expresó en el mensaje difundido, en el que invitó a compartir la historia para lograr el objetivo.
Según relató, la situación se produjo el sábado al mediodía, cuando realizó una transferencia de una suma considerable de dinero a un alias equivocado. El pago estaba destinado a una inmobiliaria, pero desde ese destino le confirmaron que el dinero no había ingresado a la cuenta indicada.
“Transferí un dinero, demasiado dinero, a un alias que no era. Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria y me contestan de que el dinero no estaba en la cuenta que ellos me habían enviado”, expresó.
“En la desesperación, obviamente, empecé a buscar a esta persona con la cual nunca me pude contactar”, indicó.
Sin embargo, lo que ocurrió minutos después cambió el rumbo de la historia. “Para mi asombro, en 20 minutos me encuentro con la devolución del dinero de esta persona, que no conozco”, relató.
Conmovida por la actitud, la emprendedora decidió iniciar una campaña para encontrar al hombre y poder agradecerle públicamente por su honestidad.
El pedido tuvo amplia repercusión y rápidamente comenzó a circular entre usuarios, lo que permitió avanzar en la identificación del protagonista del gesto solidario.
Finalmente, la propia emprendedora confirmó que lograron ubicarlo. “Ya lo encontramos. Estamos en contacto y muy agradecida. Gracias a todos por ayudar y compartir, de verdad”, comunicó.
Un gesto que será recompensado
Conmovida por la actitud del hombre, la pastelera había anticipado su intención de retribuir el gesto con un regalo especial: “Decidí regalarle, por el gesto que tuvo, una torta por año durante 10 años”.
La historia generó numerosas reacciones positivas y mensajes de reconocimiento hacia el protagonista. Elonce.com