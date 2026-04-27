El aire polar irrumpe y marca las primeras señales de frío intenso

Aire polar. La semana comienza bajo la influencia de un sistema frontal que ya se desplaza hacia el noreste argentino, dejando precipitaciones limitadas a esa región y sectores de Paraguay. A partir de su pasaje, se establece una masa de aire frío y seco que avanza progresivamente hacia el centro y norte del país.

Este patrón es claramente identificado por el modelo ECMWF, que muestra una circulación de origen polar consolidándose sobre gran parte del territorio nacional. El rasgo dominante del período no será la lluvia, sino el comportamiento térmico, con un marcado enfriamiento.

En la región Pampeana, la ausencia de precipitaciones durante los próximos tres días es consistente en los distintos escenarios, lo que refuerza la estabilidad atmosférica. Este contexto, combinado con cielo mayormente despejado, favorece un enfriamiento nocturno significativo, indica el sitio Meteored.

Lunes: primeras señales del aire frío

Las lluvias quedan restringidas al extremo noreste, con acumulados de 10 mm a 20 mm sobre Misiones y el norte de Corrientes, disminuyendo rápidamente hacia el oeste. Fuera de esta región, sólo se esperan aportes aislados en el sector andino patagónico.

Las temperaturas máximas comienzan a reflejar el cambio de masa de aire, con valores de 8 °C a 16 °C en Patagonia y entre 20 °C y 24 °C en el centro del país. Se trata de un descenso respecto a jornadas previas, marcando el fin del ambiente templado.

Las mínimas muestran el impacto pleno del aire frío en la región pampeana, con registros de 2 °C a 6 °C en el centro y de 10 °C a 14 °C en el norte. Mientras que se observan temperaturas bajo 0 °C en cordillera y sur patagónico, dando señales que el frío continuará varios días.

Martes y miércoles: heladas en expansión

El martes se consolida el ingreso de aire frío en la zona central, con condiciones de estabilidad generalizada y ausencia casi total de precipitaciones en áreas productivas. El cielo despejado y la baja humedad potencian el enfriamiento nocturno.

Las temperaturas máximas se ubican entre 16 °C y 20 °C en el centro del país, mientras que las mínimas descienden hasta valores cercanos a 0 °C en amplios sectores. Se configura un núcleo frío de 0 °C a 4 °C que abarca el sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis.

El miércoles mantiene este patrón, con leve recuperación térmica diurna (18 °C a 22 °C en el centro), pero persistencia de mínimas bajas. Las condiciones de cielo despejado y vientos calmos sostienen el riesgo de heladas, especialmente en zonas bajas y alejadas de la influencia marítima.

El pronóstico para Paraná

Para Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso del aire frío desde el lunes, con una jornada estable y sin precipitaciones, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 8 y 17 grados.

El martes se profundizará el descenso térmico, con mínima de 3 grados y máxima de 19, mientras que el miércoles se mantendrán condiciones similares, con ambiente fresco por la mañana y leve recuperación durante la tarde. Hacia el jueves y viernes continuarán las jornadas estables, con máximas en torno a los 22 y 23 grados y mínimas bajas, lo que consolida un período de tiempo seco y con marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde.