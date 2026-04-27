Paro bancario de este lunes afecta la distribución de billetes y abastecimiento en entidades

La Asociación Bancaria dispuso un paro de 24 horas para este lunes 27 de abril en los tesoros regionales de todo el país. La medida responde a la decisión del Banco Central de la República Argentina de avanzar con el cierre de 12 de estas dependencias.

Desde el sindicato advirtieron que se "podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales".

La protesta se llevará a cabo en los 21 tesoros regionales del BCRA, donde se concentra la logística del efectivo.

Por ello, durante este lunes no habrá operaciones en estos sectores, lo que implica la interrupción del traslado y abastecimiento de dinero hacia las entidades financieras que dependen de esta operatoria. El cese de actividades impacta de forma directa en la distribución de efectivo hacia los bancos comerciales, por lo que podría registrarse una menor disponibilidad de billetes.

"De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales", adelantaron.

Aunque el paro se concentrará en áreas específicas del Banco Central, el impacto podría sentirse en toda la operatoria bancaria. Sin traslado ni reposición de dinero, algunas entidades podrían tener dificultades para abastecer cajeros automáticos.

"Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios", expresaron desde el gremio.

Ante la medida de fuerza en los tesoros regionales del BCRA, las sucursales bancarias abrirán y atenderán con normalidad este lunes 27 de abril, ya que solo afecta a los tesoros nacionales.

Sin embargo, podría haber inconvenientes en la extracción de efectivo, tanto por ventanilla como en cajeros automáticos, debido a un posible faltante de billetes.

En este contexto, se recomienda priorizar el uso de tarjeta de débito. Asimismo, las operaciones digitales, como transferencias, pagos, home banking y billeteras virtuales, funcionarán con normalidad.

También seguirá disponible la posibilidad de retirar efectivo en comercios habilitados, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, presentando DNI y tarjeta de débito.