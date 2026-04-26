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Vecinos de Gualeguaychú y Colón realizaron una nueva marcha en defensa del río Uruguay

Vecinos y ambientalistas concretaron caravanas simultáneas en Gualeguaychú, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Exigieron controles más estrictos y medidas urgentes para proteger el agua.

26 de Abril de 2026
La marcha en defensa del río Uruguay se replicó en cuatro localidades entrerrianas
La marcha en defensa del río Uruguay se replicó en cuatro localidades entrerrianas Foto: Gentileza

Vecinos y ambientalistas concretaron caravanas simultáneas en Gualeguaychú, Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Exigieron controles más estrictos y medidas urgentes para proteger el agua.

Este domingo, vecinos y organizaciones ambientalistas volvieron a movilizarse en Gualeguaychú en el marco de una nueva marcha en defensa del río Uruguay. La convocatoria, impulsada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, correspondió a la 5ª edición de la histórica protesta que cada año reúne a cientos de personas.

La jornada comenzó en Arroyo Verde con la tradicional caravana hacia el Puente Internacional General San Martín, donde se desarrolló el acto central. Allí se dio lectura a una proclama en la que se reiteró el reclamo por la preservación del río Uruguay y los humedales de la región.

Créditos: gentileza
Créditos: gentileza

 

La iniciativa se replicó en el Puente Internacional Artigas, que une Colón con Paysandú, además de Concordia y Concepción del Uruguay.

 

La iniciativa se desarrolló bajo los lemas "¡El río no se negocia!"; "¡La salud no se negocia!"; "¡Esta lucha la gana el pueblo!" y "Fuera HIF Global del río Uruguay!".

Qué dice la proclama leída durante la jornada

 

Los manifestantes remarcaron que “seguimos en alerta y movilización defendiendo el Río Uruguay” y advirtieron que el conflicto “no empezó hoy”, sino a partir del anuncio de la planta de HIF Global en Paysandú, frente a Colón.

Cr&eacute;ditos: gentileza
Créditos: gentileza

 

También cuestionaron que el proyecto se haya impulsado “sin información clara, sin consulta a las comunidades afectadas, sin cumplir el Estatuto del Río Uruguay”, y señalaron que el estudio de impacto ambiental “no dice nada” sobre las consecuencias en la región.

 

En ese marco, expresaron su preocupación por la falta de definiciones: “No sabemos si se va, no sabemos a dónde”, afirmaron, en relación a una posible relocalización de la planta.

Cr&eacute;ditos: gentileza
Créditos: gentileza

 

Finalmente, reforzaron el reclamo colectivo: “Que ninguna industria ponga en riesgo el Río Uruguay. Que se respete la salud de nuestras comunidades”, y destacaron que se trata de “un grito colectivo que recorre toda la costa del Río Uruguay”.

Temas:

Gualeguaychú Río Uruguay HIF Global
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