Vecinos de Gualeguaychú y Colón realizaron una nueva marcha en defensa del río Uruguay

Este domingo, vecinos y organizaciones ambientalistas volvieron a movilizarse en Gualeguaychú en el marco de una nueva marcha en defensa del río Uruguay. La convocatoria, impulsada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, correspondió a la 5ª edición de la histórica protesta que cada año reúne a cientos de personas.

La jornada comenzó en Arroyo Verde con la tradicional caravana hacia el Puente Internacional General San Martín, donde se desarrolló el acto central. Allí se dio lectura a una proclama en la que se reiteró el reclamo por la preservación del río Uruguay y los humedales de la región.

Créditos: gentileza

La iniciativa se replicó en el Puente Internacional Artigas, que une Colón con Paysandú, además de Concordia y Concepción del Uruguay.

La iniciativa se desarrolló bajo los lemas "¡El río no se negocia!"; "¡La salud no se negocia!"; "¡Esta lucha la gana el pueblo!" y "Fuera HIF Global del río Uruguay!".

Qué dice la proclama leída durante la jornada

Los manifestantes remarcaron que “seguimos en alerta y movilización defendiendo el Río Uruguay” y advirtieron que el conflicto “no empezó hoy”, sino a partir del anuncio de la planta de HIF Global en Paysandú, frente a Colón.

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También cuestionaron que el proyecto se haya impulsado “sin información clara, sin consulta a las comunidades afectadas, sin cumplir el Estatuto del Río Uruguay”, y señalaron que el estudio de impacto ambiental “no dice nada” sobre las consecuencias en la región.

En ese marco, expresaron su preocupación por la falta de definiciones: “No sabemos si se va, no sabemos a dónde”, afirmaron, en relación a una posible relocalización de la planta.

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Finalmente, reforzaron el reclamo colectivo: “Que ninguna industria ponga en riesgo el Río Uruguay. Que se respete la salud de nuestras comunidades”, y destacaron que se trata de “un grito colectivo que recorre toda la costa del Río Uruguay”.