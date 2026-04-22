Tres ciudades entrerrianas marcharán en defensa del Río Uruguay este domingo en una movilización simultánea en Concordia, Colón y Gualeguaychú.
Si a la vida: tres ciudades entrerrianas marcharán en defensa del Río Uruguay este domingo en una movilización simultánea que reunirá a vecinos de Concordia, Colón y Gualeguaychú. La convocatoria busca visibilizar el reclamo ambiental por la protección del río y los humedales de la región, en un contexto de creciente preocupación por la contaminación y el avance de proyectos industriales.
La jornada incluirá actividades coordinadas en cada localidad, con distintos puntos de concentración y expresiones públicas en defensa del ambiente. En Gualeguaychú se llevará adelante la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín, que este año celebra su 22ª edición como símbolo de resistencia ambiental en la región.
En tanto, en Colón y Concordia se sumarán acciones paralelas que amplían el alcance territorial de la movilización. Las tres ciudades entrerrianas volverán a poner en agenda el debate sobre el uso del agua, el impacto de la industria y la necesidad de políticas de protección ambiental sostenidas en el tiempo.
Movilización central en Gualeguaychú
En Gualeguaychú, la 22ª Marcha al Puente Internacional General San Martín se realizará el domingo 26 desde las 15:30, con concentración en Arroyo Verde. A las 16 está previsto el acto central y alrededor de las 17 comenzará la caravana hacia el puente.
La movilización es organizada por la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, que mantiene su histórica postura en rechazo a las pasteras Botnia-UPM y a la contaminación del Río Uruguay. La convocatoria remarca la continuidad de un reclamo que lleva más de dos décadas en la región.
Este año, la marcha contará con el acompañamiento de las ciudades de Colón y Concordia, lo que refuerza el carácter provincial del reclamo y amplía el alcance del mensaje ambiental en defensa del río.
Reclamos en Colón y Concordia
En Colón, la movilización se dirigirá hacia el Puente General Artigas, donde los vecinos reclamarán la relocalización del proyecto de la refinería de HIF Global. La iniciativa busca impedir la instalación de emprendimientos industriales considerados de alto impacto ambiental en la zona.
Por su parte, en Concordia la jornada comenzará a las 15:30 con una caravana de autos desde la Plaza Rural hasta la rotonda de acceso al lago. Luego, a las 16:30, se realizará una marcha y posteriormente una asamblea popular para debatir la situación ambiental local.
En ambas ciudades, la participación ciudadana apunta a reforzar el reclamo por políticas públicas que prioricen la protección de los recursos naturales y el control de actividades contaminantes en el territorio entrerriano.
Un reclamo ambiental de alcance regional
Los organizadores de la movilización Si a la vida: tres ciudades entrerrianas marcharán en defensa del Río Uruguay exigen a los gobiernos nacional, provincial y municipal medidas concretas para frenar el vertido de agrotóxicos, desechos cloacales e industriales en el río, detalló R2820.
Además, denuncian la proliferación de algas en las playas y advierten sobre el impacto de la destrucción de humedales, así como la vigencia de normativas que permiten fumigaciones cercanas a cursos de agua y viviendas.
Entre sus principales demandas también figura la promoción de un modelo productivo basado en la agroecología y la soberanía alimentaria, junto con el rechazo a proyectos industriales como el de HIF Global, al que consideran una amenaza para el ecosistema del Río Uruguay.