Convocan a una marcha simultánea en tres localidades entrerrianas en defensa del río Uruguay

Organizaciones ambientales convocaron a una marcha simultánea en defensa del río Uruguay que se realizará este domingo en las ciudades de Gualeguaychú, Colón y Concordia. La actividad, que se desarrollará en paralelo en las cabeceras de los puentes internacionales, busca visibilizar la preocupación por el impacto ambiental de las plantas industriales instaladas en la región.

El referente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Julio Rivero, explicó a Elonce que la movilización local será la número 22 y se enmarca en una lucha que comenzó en 2005 contra la instalación de plantas de celulosa sobre el río Uruguay. La concentración está prevista en Arroyo Verde desde las 15:30, mientras que el acto central comenzará a las 16 con una oración ecuménica y la lectura de una proclama.

La convocatoria tendrá como particularidad la realización simultánea en tres ciudades entrerrianas: Gualeguaychú marchará hacia el puente General San Martín, Colón hacia el puente Artigas y Concordia hacia el paso internacional de Salto Grande. Según indicaron los organizadores, se trata de una acción coordinada que busca fortalecer el reclamo ambiental a nivel regional.

Preocupación por nuevas plantas industriales

Rivero señaló que la preocupación actual no solo se centra en las plantas de celulosa ya instaladas, sino también en nuevos proyectos industriales en la costa uruguaya. En particular, mencionó la intención de instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú -frente a la ciudad de Colón- lo que generó inquietud en la comunidad entrerriana.

El ambientalista advirtió que este tipo de emprendimientos implican un alto consumo de agua y un potencial impacto sobre el ecosistema del río. En ese sentido, recordó que las plantas de celulosa utilizan millones de litros diarios y que una parte significativa de ese volumen es vertida nuevamente al río tras su uso.

“No queremos que el río Uruguay sea una cloaca, sino que sea vida”, aseguró Rivero a Elonce.

Reclamo regional y sin fronteras

Desde la organización remarcaron que el reclamo no está dirigido contra la población uruguaya, sino que apunta a las decisiones políticas que habilitan este tipo de proyectos. “La ciudadanía no tiene ningún interés en enfrentarse con los pueblos; por el contrario, se trata de un problema generado por los distintos gobiernos. Han sido las sucesivas administraciones, tanto argentinas como uruguayas, las que resultaron cómplices en la instalación de esta papelera", fundamentó Rivero.

En ese marco, destacó que vecinos de localidades uruguayas como Fray Bentos y Paysandú participarán de la movilización, en un gesto de articulación regional.

Convocan a una marcha simultánea en defensa del río Uruguay

Asimismo, Rivero subrayó que la defensa del río Uruguay se sostiene desde hace más de dos décadas en Gualeguaychú, donde se promovieron políticas de educación ambiental y se impulsaron distintas estrategias de concientización.

La jornada del domingo buscará renovar ese compromiso colectivo con el cuidado del ambiente, bajo la consigna de preservar el río como fuente de vida y evitar su degradación por actividades industriales.