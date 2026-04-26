Rescataron un ejemplar de Yaguarundí en Santa Elena: se encontraba desnutrido y deshidratado

Rescataron un ejemplar de Yaguarundí en Santa Elena en el marco de un operativo de control de fauna silvestre que permitió intervenir a tiempo sobre un animal que se encontraba en grave estado de salud. El felino, también conocido como “puma enano”, fue hallado desnutrido y deshidratado en poder de una familia que intentaba criarlo en cautiverio.

El procedimiento fue llevado adelante con la intervención del área de Recursos Naturales, junto al guardafauna García Bruno, quien acudió al lugar tras la alerta. En el operativo también participó la Brigada de Abigeato de Santa Elena El Quebracho, que colaboró en el rescate y en las actuaciones correspondientes.

Según se informó, el ejemplar fue trasladado para su evaluación veterinaria inmediata, debido a que su estado de salud es crítico. Los especialistas señalaron que las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución, ya que presenta signos severos de desnutrición y deshidratación.

Un felino poco visible y protegido

El Yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) es un felino silvestre nativo de América que habita desde el sur de Estados Unidos hasta gran parte de Sudamérica. En Argentina, su presencia es escasa y difícil de registrar debido a sus hábitos discretos y su preferencia por zonas de densa vegetación.

A diferencia de otros felinos, el yaguarundí tiene un cuerpo alargado, patas cortas y una cola larga, lo que lo hace parecer más una comadreja grande que un puma o un gato salvaje. Su pelaje puede variar entre tonos rojizos, grises y oscuros, adaptándose a distintos ambientes.

Se trata de una especie protegida por la legislación ambiental, ya que su población se encuentra amenazada principalmente por la pérdida de hábitat, la caza ilegal y el tráfico de fauna. Su captura, tenencia o comercialización están prohibidas en todo el territorio argentino.