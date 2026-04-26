Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una nena de 4 años en Bariloche

Activaron el Alerta Sofía por una nena de 4 años en Bariloche tras su desaparición el sábado al mediodía; investigan a su madre, quien tenía prohibición de acercamiento.
Activaron el Alerta Sofía por una nena de 4 años en Bariloche y la búsqueda se intensificó en las últimas horas con la intervención de organismos nacionales y provinciales. La menor, identificada como Juana Sofía Alvarado, fue vista por última vez el sábado 25 de abril alrededor de las 13, lo que encendió rápidamente las alarmas de las autoridades judiciales y de seguridad.
La activación del protocolo se produjo luego de que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmara que la niña se encontraba junto a su madre, Abigail Jazmín Alvarado, quien tiene vigente una prohibición de acercamiento dictada por la Unidad Procesal de Familia N° 10 de Bariloche. Este elemento fue determinante para considerar que la menor podría encontrarse en una situación de riesgo inminente.
Según la descripción oficial difundida, la niña es de contextura delgada, tez clara, cabello castaño claro con rulos y mide entre 70 y 95 centímetros. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rayada de varios colores, pantalón de jogging negro y zapatillas grises de trekking. Además, llevaba dos camperas: una de algodón gris con lunares amarillos y otra de abrigo en tonos marrón claro y oscuro.
La búsqueda se amplía con intervención nacional
En paralelo, las autoridades también difundieron las características físicas de la madre, quien es intensamente buscada. Se trata de una mujer de contextura delgada, de aproximadamente 1,60 metros de altura, con cabello castaño oscuro con flequillo y ojos marrón claro. Un dato distintivo es que posee tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo, incluyendo el cuello y las manos.
El caso quedó bajo la órbita del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permite ampliar la difusión de la búsqueda a nivel nacional. Esta herramienta resulta clave para coordinar esfuerzos entre distintas fuerzas de seguridad y organismos, aumentando las posibilidades de localizar a la menor en el menor tiempo posible.
Desde la fiscalía se habilitaron múltiples canales para recibir información. Cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de la niña o de su madre puede comunicarse al 911, al número de la fiscalía de turno o acercarse a la comisaría más cercana. La colaboración ciudadana es considerada fundamental en este tipo de casos.
Qué es el Alerta Sofía y por qué se activa
El Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se implementa en casos excepcionales de desaparición de menores de 18 años, cuando existe una presunción concreta de que su vida o integridad están en peligro. Su activación no es automática, sino que requiere el cumplimiento de una serie de պայմանamientos estrictos y la intervención de autoridades judiciales.
Entre los requisitos principales se encuentran la existencia de una denuncia formal, una investigación en curso y la presencia de indicios que apunten a una desaparición en contexto de riesgo. Además, debe contarse con información precisa que permita una difusión efectiva y útil para la búsqueda
Una vez activado, el sistema despliega una estrategia de comunicación masiva que incluye el envío de alertas a teléfonos celulares, difusión en medios de comunicación, correos electrónicos a organismos oficiales y publicaciones en redes sociales. Este alcance permite que la información llegue rápidamente a miles de personas en las zonas relevantes.
Las estadísticas muestran que en Argentina se reportan miles de desapariciones de menores cada año, aunque la mayoría se resuelve en pocos días. Sin embargo, el Alerta Sofía se utiliza solo en situaciones críticas, lo que explica que se active en contadas ocasiones anuales. En este contexto, el caso de Juana Sofía Alvarado genera una fuerte preocupación y moviliza a toda la comunidad en su búsqueda.