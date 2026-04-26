Video: con una caravana de amor, Basavilbaso recibió a Renata tras superar compleja enfermedad

Basavilbaso recibió a Renata con una caravana de amor, emoción y esperanza tras su regreso a la ciudad luego de superar una compleja enfermedad.
Basavilbaso recibió a Renata con una caravana de amor, emoción y esperanza este sábado por la tarde, en una jornada que quedó marcada como una de las más emotivas para la comunidad local. Vecinos, amigos y familias enteras se reunieron para darle la bienvenida a la pequeña, que regresó a su ciudad natal tras atravesar y superar una compleja enfermedad que la mantuvo alejada durante un largo período.
El punto de encuentro fue el Acceso Oeste, donde desde horas previas comenzaron a concentrarse vehículos, personas y familias enteras que aguardaban con expectativa su llegada. La emoción se hizo sentir desde el primer momento, con pancartas, globos y bocinazos que anticipaban el clima de celebración que se viviría minutos después.
Cuando el vehículo en el que viajaba Renata llegó al lugar, la caravana se puso en marcha de inmediato. Decenas de autos comenzaron a escoltarla por distintos sectores de la ciudad, en un recorrido que fue acompañado por aplausos, saludos y muestras de afecto espontáneas de quienes se sumaban al paso del convoy.
Una ciudad movilizada por la emoción
La iniciativa espontánea de los vecinos reflejó el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a Basavilbaso. Durante el trayecto, la caravana avanzó lentamente, permitiendo que más personas pudieran sumarse al recorrido y expresar su alegría por el regreso de la niña, detalló FM Riel.
En todo momento se respetaron las indicaciones médicas para evitar cualquier situación de riesgo, priorizando el cuidado de la salud de Renata mientras se desarrollaba el emotivo homenaje. La organización espontánea del recorrido permitió que la celebración se realizara de manera ordenada y segura.
Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde vecinos y familiares compartieron fotografías y videos del recorrido, destacando la unión de la comunidad en un gesto cargado de sensibilidad y acompañamiento.