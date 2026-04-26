Murió Adolfo Aristarain a los 82 años y su partida conmueve al mundo cultural por la huella que dejó en el cine argentino y español.
Murió Adolfo Aristarain, uno de los grandes directores del cine argentino, este domingo a los 82 años, según confirmó la Academia de Cine de España. Su fallecimiento provoca un fuerte impacto en el ámbito cultural, donde era considerado una figura fundamental por su capacidad narrativa y su mirada profunda sobre la condición humana.
Nacido en 1943 en el barrio porteño de Parque Chas, Aristarain desarrolló una extensa trayectoria que lo llevó a consolidarse tanto en Argentina como en España. Su carrera fue reconocida en múltiples ocasiones, entre ellas con la Medalla de Oro de la Academia de Cine española, distinción que recibió hace dos años y que lo convirtió en el primer director argentino en obtener ese reconocimiento.
Durante ese homenaje, dejó una definición que sintetiza su visión artística: “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”. Esa concepción atravesó toda su obra y lo posicionó como un autor con identidad propia.
Una trayectoria forjada desde abajo
Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, Aristarain recorrió un largo camino dentro de la industria cinematográfica. Sus primeros pasos fueron como meritorio, y con el tiempo se desempeñó en distintos roles técnicos, incluyendo tareas como sonidista, montador y asistente de producción y dirección.
También tuvo una breve incursión como actor en la película “Dar la cara”, dirigida por José Martínez Suárez. Su formación se enriqueció gracias al trabajo junto a figuras clave como Mario Camus y la guionista Kathy Saavedra, a quien siempre destacó por su aporte para evitar excesos emocionales en sus relatos.
A lo largo de su carrera, dirigió a actores de gran prestigio como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth y Juan Diego Botto, entre muchos otros. Su capacidad para trabajar con intérpretes y construir personajes complejos fue una de sus marcas distintivas.
Películas que marcaron una época
La filmografía de Aristarain incluye títulos que se convirtieron en referentes del cine en español. Entre ellos se destacan “Tiempo de revancha”, “Un lugar en el mundo”, “Martín (Hache)”, “Lugares comunes” y “Roma”, su última película.
Su obra recibió importantes reconocimientos internacionales. “Un lugar en el mundo” fue galardonada con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, mientras que “Lugares comunes” obtuvo el Goya al Mejor Guion Adaptado, consolidando su prestigio en la industria.
En sus películas, Aristarain abordó temáticas sociales, políticas y existenciales con una mirada crítica y sensible. Sus historias lograron conectar con distintas generaciones, manteniendo vigencia incluso años después de su estreno.
El adiós a un referente del cine
En una entrevista concedida en 2024, el director había explicado su alejamiento de los rodajes en los últimos años: “A partir de 2010 paré. Y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de Ástor Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación”.
En ese mismo testimonio, detalló las dificultades que atravesó: “Me operaron durante 11 horas. Cuando tenía que arrancar con la recuperación, empezó la pandemia. Todo esto me demoró”. Estas declaraciones reflejan el contexto personal que marcó su etapa final.
La muerte de Adolfo Aristarain cierra un capítulo fundamental del cine argentino. Su legado, construido a lo largo de décadas, perdurará a través de sus películas, que continúan siendo referencia por su profundidad, su compromiso narrativo y su capacidad para retratar las complejidades humanas.