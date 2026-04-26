Nuevo récord mundial histórico: por primera vez bajaron oficialmente las dos horas en maratón

El mundo del atletismo vivió una jornada histórica en el maratón de Londres 2026. El keniano Sabastian Sawe se impuso con un tiempo de 1h59m30s y se transformó en el primer corredor en completar oficialmente la distancia por debajo de las dos horas en una competencia reconocida.

La actuación de Sawe no solo significó la victoria en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. También implicó un nuevo récord mundial en maratón, al mejorar ampliamente la anterior marca registrada en Chicago 2023.

Con ese resultado, el fondista keniano quedó en la historia del deporte al derribar una barrera que durante años fue considerada uno de los grandes desafíos del atletismo moderno.

La marca que cambió la historia

El registro anterior pertenecía al fallecido Kelvin Kiptum, quien había corrido en 2h01m25s en Chicago. Sawe logró superarlo por 65 segundos, una diferencia considerable en pruebas de máximo nivel.

Para sostener ese ritmo, el ganador mantuvo parciales cercanos a los 2 minutos y 50 segundos por kilómetro a lo largo de los 42,195 kilómetros del recorrido londinense.

Sabastian Sawe.

Especialistas destacaron la regularidad de la carrera, la estrategia empleada y la capacidad física exhibida durante toda la prueba, factores decisivos para alcanzar una marca inédita en maratón oficial.

También hubo otros registros extraordinarios

La jornada no tuvo como único protagonista a Sawe. El etíope Yomif Kejelcha terminó segundo con 1h59m41s, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00m28s.

Ambos tiempos también quedaron por debajo del anterior récord mundial, lo que dimensiona el nivel competitivo de la carrera disputada en la capital británica.

La presencia de tres atletas por debajo de 2h01m25s convirtió a esta edición en una de las más impactantes de la historia reciente.

En 2019, Eliud Kipchoge había corrido por debajo de las dos horas durante el desafío INEOS 1:59. Sin embargo, aquella actuación no fue homologada por haberse realizado bajo condiciones especiales y fuera de competencia oficial.