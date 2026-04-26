Mundial 2026: anticipan fuertes costos y problemas para llegar a los estadios

El Mundial 2026 no solo obligará a calcular entradas, vuelos y alojamiento. A semanas del inicio del torneo, comenzó a crecer otra preocupación entre los hinchas que viajarán a Estados Unidos: cuánto costará llegar a los estadios y qué dificultades habrá para moverse entre sedes.

En varias ciudades anfitrionas, los traslados aparecen como un nuevo desafío por tarifas especiales, estacionamientos reducidos y sistemas de transporte público exigidos al máximo durante cada jornada.

Así, el Mundial 2026 empieza a mostrar que asistir a un partido podría demandar mucho más dinero del previsto inicialmente.

Trenes caros, colectivos y estacionamientos limitados

Uno de los casos más observados es el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, sede de ocho encuentros y escenario previsto para la final.

Según trascendió, el viaje en tren ida y vuelta podría costar hasta 150 dólares, mientras que los boletos de autobús rondarían los 80 dólares en fechas de alta demanda.

A eso se suma el problema del estacionamiento: los espacios cercanos serían escasos y con valores estimados en 225 dólares.

Otras ciudades también ajustan tarifas

En Boston, los servicios especiales de tren hacia el Gillette Stadium ya comenzaron a vender pasajes ida y vuelta cercanos a los 80 dólares.

En Filadelfia, en cambio, se analiza ofrecer regreso gratuito en tren tras los partidos, mientras que el viaje de ida mantendría tarifas habituales.

Houston y Los Ángeles también preparan operativos especiales para el Mundial 2026, con refuerzo de transporte y nuevas zonas de acceso para miles de fanáticos.

La opción de lujo: helicópteros

Para quienes busquen evitar embotellamientos y largas esperas, también aparecerán opciones premium.

Empresas privadas ya promocionan vuelos en helicóptero desde Manhattan hacia zonas cercanas al MetLife Stadium con tarifas desde 5.700 dólares.

En otros casos, paquetes exclusivos llegarían hasta casi 30 mil dólares para grupos reducidos.

Un torneo histórico con nuevos desafíos

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el más grande de la historia con 48 selecciones participantes.

Sin embargo, además de la expectativa deportiva, también expone desafíos de infraestructura en varias ciudades estadounidenses, especialmente por la capacidad del transporte público.