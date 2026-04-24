Reventa descontrolada: entradas para la final del Mundial alcanzan los 2.3 millones de dólares

La reventa oficial de FIFA para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium registró tickets por 2,3 millones de dólares. Una cifra histórica que encendió la polémica porque demuestra que el acceso al cierre del certamen está reservado para un sector exclusivo.
Entradas a la final del Mundial se venden a 2.3 millones de dólares. La locura por la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó límites insospechados.
En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, aparecieron cuatro entradas para la gran final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) con un precio de venta de 2.299.998,85 dólares cada una. Esta cifra astronómica, que supera cualquier lógica de mercado, ha encendido el debate sobre los precios del torneo.
Un mercado fuera de control
Los asientos, ubicados en la parte baja del estadio detrás de uno de los arcos, se han convertido en el símbolo de una demanda feroz. Mientras tanto, otros lugares en sectores menos privilegiados se ofrecen por sumas que oscilan entre los 138.000 y 207.000 dólares, dejando en claro que el acceso al cierre del certamen está reservado únicamente para un sector ultra exclusivo.
El rol de FIFA y las críticas
La FIFA se mantiene al margen de la fijación de estos valores, permitiendo que los propietarios de los tickets establezcan el precio que deseen en su portal oficial. No obstante, el organismo se beneficia del movimiento: cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor, publicó Perfil. Un portavoz de la entidad defendió la transparencia del sistema, asegurando que se alinea con los estándares de la industria en Norteamérica.
Esta escalada de precios llega en un momento sensible, ya que la FIFA lanzó recientemente bloques de tickets oficiales a un valor de 10.990 dólares, una cifra que ya era considerada "de lujo" para un Mundial que prometía ser el más accesible de la historia. La realidad, sin embargo, parece ser muy distinta para los hinchas que sueñan con estar en la cancha.