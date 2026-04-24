ATSA Entre Ríos realiza su congreso provincial de memoria: asumieron las nuevas autoridades

REDACCIÓN ELONCE
En el camping de ATSA Entre Ríos se llevó adelante el Congreso Provincial Ordinario de Memoria y Balance 2025, un encuentro que reúne a delegados y referentes de toda la provincia en un escenario que la conducción sindical calificó como “sumamente difícil” .
En el camping de ATSA Entre Ríos se llevó adelante el Congreso Provincial Ordinario de Memoria y Balance 2025, un encuentro que reúne a delegados y referentes de toda la provincia en un escenario que la conducción sindical calificó como “sumamente difícil” para los trabajadores de la sanidad.
La secretaria general, Mariela Ponce, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre la jornada y los principales ejes abordados. “Hoy presentamos todas las acciones realizadas durante el 2025, pero a su vez es un momento sumamente oportuno para hablar con los delegados porque hay referentes de toda la provincia en un momento difícil, donde hoy están atacando nuestros derechos y es fundamental estar juntos, estar unidos, conocer todo lo que es la nueva reglamentación laboral”, expresó.
Según explicó, el Congreso no solo tuvo como objetivo rendir cuentas ante los afiliados, sino también generar un espacio de intercambio sobre la realidad del sector. “Es indicar qué es lo que hacemos con el ingreso de todos los aportes de los afiliados, que fue trasladado en obras, en un camping que está totalmente renovado y que seguimos haciendo obras para toda la familia de la sanidad. También aprovechar estas instancias para conocer la realidad de cada uno, de la situación de los establecimientos de la Salud en toda la provincia”, señaló.
Ponce remarcó la preocupación por los niveles salariales: “Sabemos que los sueldos siempre están muy bajos. Esto no depende solamente del sindicato, sino que también de políticas nacionales que nunca ponen a la salud ni a la educación en el lugar donde deben estar y por eso se traduce en los escasos sueldos que tenemos”.
Durante la jornada también se concretará la asunción de nuevas autoridades. “Hoy nosotros asumimos. El 12 de diciembre fueron las elecciones de ATSA Entre Ríos y, aprovechando que vienen todos los compañeros y compañeras de la provincia, vamos a asumir las nuevas autoridades. Estamos felices por este nuevo desafío y por el compromiso de tantos compañeros que representan a sanidad en toda la provincia”, indicó.
Finalmente, la dirigente se refirió al impacto de la reforma laboral en debate. “Las reflexiones eran que los trabajadores votaron a un gobierno esperando un cambio, un cambio que favorezca la situación de los trabajadores y fue totalmente inversa. Hoy los trabajadores no pueden gozar de sus días libres, no pueden cobrar las horas extras, los sueldos están por debajo de la canasta familiar, los pueden despedir con el pago en cuotas y también atacan directamente al sindicato cuando queremos hacer una asamblea, están exigiendo un determinado porcentaje que pueda hacer el reclamo y la verdad que es totalmente en contra de todos los derechos que hoy nosotros tenemos”, afirmó. Elonce.com