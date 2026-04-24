Vuelven las visitas educativas al Parque Escolar Rural Enrique Berduc

Tras las recientes inclemencias climáticas, el predio fue reacondicionado para recibir a estudiantes y docentes con una propuesta que incluye recorridos por la naturaleza y traslado en tren desde Paraná.
El parque escolar rural Enrique Berduc (Pereb) reabre sus puertas a las instituciones educativas con un programa renovado de visitas guiadas. Tras las recientes inclemencias climáticas, el predio fue reacondicionado para recibir a estudiantes y docentes con una propuesta que incluye recorridos por la naturaleza y traslado en tren desde Paraná.
Las jornadas comienzan con el viaje desde la estación Paraná hasta la parada Berduc, ubicada dentro de la reserva. Allí se desarrollan actividades orientadas al aprendizaje y al contacto con el entorno. "Los estudiantes suelen salir a las 7:55, llegan a las 9 y disfrutan de una jornada completa", destacó Griselda Urich, responsable de la división de Educación, Comunicación y Relaciones Institucionales del Pereb.
Naturaleza y educación
Las propuestas incluyen recorridos por el museo y biblioteca, senderismo, plantación de árboles, avistaje de aves y reconocimiento de flora autóctona. También se ofrecen experiencias astronómicas, fogatas y acampe. Las actividades se organizan en turnos mañana o tarde, según la planificación de cada institución, y cuentan con el acompañamiento de personal especializado del parque.
El parque abre sus puertas al público de 8 a 20. El área de camping permanece habilitada bajo supervisión escolar para quienes opten por estadías prolongadas. Este espacio, que integra el sistema provincial de áreas naturales protegidas bajo la categoría de reserva de usos múltiples, consolida su rol en la educación ambiental y la participación comunitaria.
Articulación y reservas
El traslado cuenta con el apoyo de Trenes Argentinos, que ofrece servicios regulares entre Paraná y la reserva. Para coordinar el transporte, las instituciones deben presentar una nota con los datos del viaje. Este servicio ferroviario, además de ser sustentable, permite que los estudiantes vivan la experiencia de llegar directamente al corazón del área protegida.
El Pereb depende del Consejo General de Educación (CGE) y se ubica en el kilómetro 459 de la ruta nacional 12. Para consultas y reservas, las instituciones interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 343 4056372, escribir al correo dpereb.cge@entrerios.edu.ar o seguir las redes sociales @anp.pereb .