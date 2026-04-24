La Defensoría del Pueblo presentó un protocolo contra la discriminación en escuelas de Paraná

La Defensoría del Pueblo de Paraná presentó este viernes un protocolo de actuación contra la discriminación en instituciones educativas, una herramienta pensada para prevenir conflictos y establecer criterios claros de intervención ante situaciones que afecten la convivencia escolar.

La actividad se desarrolló en el salón de actos de la Escuela Normal, con la participación de autoridades municipales, representantes del Consejo General de Educación y referentes de distintas instituciones vinculadas a la temática.

El defensor del pueblo adjunto, Fernando Veiga, explicó que la propuesta nació del trabajo conjunto entre el organismo local y la mesa interreligiosa. “Esta idea surgió desde la Defensoría del Pueblo junto a integrantes de la mesa interreligiosa, en el cual nos juntamos para conversar e ir diseñando este protocolo de abordaje e intervención ante estas situaciones”, señaló.

Una herramienta para actuar ante casos concretos

Veiga detalló que el material contiene pasos de intervención ante episodios de discriminación vinculados a cuestiones religiosas y otras situaciones similares que puedan registrarse en el ámbito escolar.

“Se van a presentar los diferentes pasos ante una situación de discriminación que tenga que ver con cuestiones religiosas u otras”, sostuvo durante la presentación.

Además, indicó que el objetivo es ofrecer una respuesta concreta a directivos, docentes y equipos institucionales frente a conflictos que muchas veces requieren acompañamiento externo.

Presentación del protocolo.

Documento claro y accesible

Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron que el protocolo fue elaborado como una guía sencilla, de fácil lectura y accesible para toda la comunidad educativa.

“Acá estamos justamente facilitando esto como este protocolo, como herramienta, como un instrumento fácil de leer, claro y accesible a toda la comunidad”, expresó Veiga.

El funcionario también recordó que el organismo interviene habitualmente en conflictos vecinales e institucionales, generando espacios de diálogo y mediación para encauzar diferencias.

Prevención y convivencia escolar

Durante el contacto con Elonce, Veiga vinculó la iniciativa con la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos dentro de las escuelas y acompañar situaciones que generen malestar.

“Es tan importante conversar y estar abiertos como institución de Paraná a toda persona que esté transitando una situación de malestar debido a un episodio o suceso de discriminación”, afirmó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo ratificó que continuará a disposición de estudiantes, familias y equipos docentes para intervenir cuando sea necesario y promover ámbitos educativos basados en el respeto y la inclusión.