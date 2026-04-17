El CGE informó cómo actuar ante amenazas virales en escuelas en Entre Ríos

Se llevó a cabo una conferencia de prensa este viernes por la tarde en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, que reunió a autoridades del Consejo General de Educación, de la Policía de Entre Ríos, del COPNAF y el Poder Judicial para hablar del protocolo de actuación ante la aparición de mensajes de supuestos tiroteos que iban a realizarse en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos.

Clarisa Zalazar, Coordinadora de Políticas Transversales del Consejo General de Educación, indicó a Elonce: “Quiero transmitir una tranquilidad a todas las familias y al ámbito educativo. Quiero agradecer a los organismos presentes que acompañaron en el día de hoy a todas las intervenciones pertinentes en cuanto a este lamentable hecho, que la provincia de Entre Ríos no es ajena, es víctima de este reto viral”.

Clarisa Zalazar, Coordinadora de Políticas Transversales del Consejo General de Educación. Foto: Elonce.

“Desde el CGE queremos transmitirles tranquilidad a las familias, a las escuelas, a los directivos y a todos los agentes que acompañaron hoy. Trabajamos en un protocolo en el cual acompañó la policía, que estuvo al tanto. Son herramientas que están al alcance de todas las familias de las instituciones escolares para poder acompañar y cuidar a todos los estudiantes de nuestra provincia. Como CGE, queremos que las familias confíen en nuestros docentes e instituciones y que nosotros nos estamos ocupando para poder acompañar estas cuestiones virales que nos emergen como sociedad”, detalló.

El agradecimiento a directivos y cómo actuar correctamente en el protocolo

En otro punto de la entrevista, comunicó: “Nosotros confiamos en la tarea de los directivos y de los docentes que realizan día a día y rectificar que la suspensión de clases no es interrumpida. Por eso el protocolo es elaborado para poder acompañar con diferentes estrategias que irrumpen en la diaria de las escuelas”.

“El protocolo tiene ciertos puntos que son relevantes y puntuales para esta situación. Primero, llamar a la policía. Luego, mantenerse en calma y contener y escuchar a los estudiantes. Después, seguir con todas las herramientas que conlleva un protocolo”, remarcó.

“Lo que pasa con los niños y adolescentes es que están atravesando una construcción de su subjetividad, lo cual los lleva a estar viéndose y repensándose. Cuando hablamos de una construcción de una subjetividad, no dejamos de lado lo que hoy trasciende que son las redes sociales. Pedimos a las familias que atiendan su corresponsabilidad como familia, ya que no es menor su apoyo”, cerró en su testimonio.

Cristian Grandolio, director de Asuntos Legales del CGE, cerró: “Quiero ratificar la entera puesta a disposición de las autoridades del Consejo General de Educación en todas las tareas investigativas que están llevando adelante la policía de la provincia como el Poder Judicial. En ese sentido, en el día de la fecha la jueza del juzgado en lo penal y de Niños, Niñas y Adolescentes de Gualeguaychú dispuso como medida cautelar la previsión de ingreso a dos instituciones educativas de la ciudad, instando al Consejo de Educación a acompañar una propuesta educativa en condiciones remotas”.

Cristian Grandolio, director de Asuntos Legales del CGE. Foto: Elonce.

“En tal sentido, hemos sido convocado a audiencia, que se está llevando en estos momentos (a las 18 horas inició) en Gualeguaychú, a la cual ha comparecido nuestro cuerpo de asesores jurídicos, acompañando la propuesta del CGE, que es la de sostener la continuidad del servicio educativo en condiciones de presencialidad. Pero, desde ya, articulando todas las medidas de seguridad necesarias con la participación de las autoridades del Poder Judicial como de la Policía de Entre Ríos”, señaló.

“Fuimos convocados a esta audiencia, donde en horas de la mañana se notificó a este CGE de las medidas dispuestas, y nuestra postura es la de morigerar esta medida dispuesta por la jueza, de manera que se puedan conciliar el derecho del acceso a la educación como la integridad de todos los estudiantes”, manifestó.

El trabajo de la Policía y cómo avanza la investigación

Foto: Elonce.

Diego Cabello del campo, jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, aseguró: “Lo que se hizo hoy con motivo de la viralización de este reto fue acentuar un operativo que está diagramado desde el inicio del ciclo lectivo, denominado corredores seguros, a los efectos de garantizar las clases, darles seguridad a los alumnos, a los docentes, no docentes y familias en general para que el desarrollo de las clases sea con seguridad y tranquilidad”

“Se están llevando diferentes tareas investigativas para llegar a algunos chicos, que ya tenemos en la provincia a varios chicos identificados”, aclaró.

Foto: Elonce.

Ariel Escobar, jefe de la división Cibercrimen, precisó: “Hasta el momento, hemos tenido una investigación que resultó favorable en tareas investigativas en la ciudad de La Paz, donde se utilizaron un correo electrónico. Si bien está en etapa investigativa, es uno de los casos en los que intervino cibercrimen. En otros casos, fueron escritos en paredes. En el caso de Paraná, cibercrimen no tuvo intervención por medio de oficio judicial para que estudiemos estos casos”

“Tenemos cuentas o números de línea para investigar. Las investigaciones son complejas y llevan mucho tiempo porque tenemos que solicitar información a las empresas internacionales”, indicó.

Pablo Galarza, desde el área del COPNAF, puntualizó: “Estamos trabajando codo a codo con el CGE, en pos del principio de corresponsabilidad. Generaremos las acciones de trabajo con el resto de instituciones gubernamentales para poder dar la mejor respuesta posible a esta situación”.

Pablo Galarza. Foto: Elonce.

“Quiero convocar a las familias para que puedan hablar con nuestros gurises de esto que está pasando. En caso de detectar una situación irregular, que se acerquen también a las áreas de Niñez Municipal y al COPNAF para hablar de estos temas y proceder en consecuencia”, explicó en última instancia.

La directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki. Foto: Elonce.

La directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki, sostuvo: “En el centro de todo esto, están nuestros hijos, los estudiantes. Nos parece fundamental poder hablar y dirigir una palabra hacia los padres de la importancia de estar muy presentes en este momento, no solo los docentes y los equipos directivos, sino cada una de las familias. Para los padres es importante que los padres estén escuchando lo que nosotros les pedimos que trabajemos en esta corresponsabilidad de estar juntos escuela y familia, poder escucharlos y conocer los lugares donde ellos están, poder habilitar el diálogo, la escucha y la palabra oportuna”.