Solo 50 alumnos asistieron a escuela de Paraná tras amenaza de tiroteo

La aparición de mensajes intimidatorios vinculados a retos virales en redes sociales en varias escuelas entrerrianas, y del país, obligaron, en muchos casos, a la suspensión de las clases. Elonce registró el caso del Instituto Dr. Enrique Carbó (Obra de Don Bosco) de Paraná donde una amenaza generó preocupación en la comunidad educativa, luego de que se detectara un escrito en el baño de mujeres que advertía sobre un posible ataque.

El rector del establecimiento, Ezequiel Gómez, confirmó a Elonce que el mensaje hacía referencia a un “tiroteo” con fecha específica, lo que motivó una rápida intervención institucional y la activación del protocolo de seguridad tras tomar conocimiento de la situación durante la jornada del día anterior.

Activación del protocolo y presencia policial

Tras el hallazgo, la institución dio aviso al Consejo General de Educación y realizó la denuncia correspondiente en la comisaría segunda. Además, se dispuso un operativo preventivo con presencia policial en el ingreso y egreso de los estudiantes para garantizar la seguridad. También se informó a las familias sobre lo sucedido, dejándoles "la libertad de decidir si enviaban o no a sus hijos al establecimiento educativo".

Solo 50 alumnos asistieron a Colegio Don Bosco (foto Elonce)

Fuerte impacto en la asistencia escolar

Como consecuencia del episodio, la asistencia fue notablemente baja. "De un total aproximado de 400 alumnos, solo unos 50 concurrieron a clases", según estimaron desde la institución.

“Más allá de si se trata de una broma o un reto, es una situación compleja que nos involucra a todos los adultos”, indicó Gómez, al tiempo que remarcó “la responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes, directivos, familias y la sociedad en general”.

En ese sentido, advirtió que estas situaciones pueden ser también un mensaje de los jóvenes: “Debemos interpretar lo que están expresando y prestar atención a múltiples factores, como la influencia de las redes sociales y el tiempo que pasan en ellas”.

Solo 50 alumnos asistieron a escuela de Paraná tras amenaza de tiroteo

Asimismo, destacó la necesidad de un abordaje integral: “Hay muchas variables en juego y todos debemos estar atentos, cuestionar incluso el alcance de la privacidad cuando se trata de menores”. Además, remarcó la necesidad de revisar el uso de dispositivos y la exposición de menores en entornos digitales.

Estrategias de abordaje

Como parte de las acciones previstas, la escuela trabajará en talleres con estudiantes sobre uso responsable de redes sociales y convivencia. También se prevén reuniones con familias y jornadas institucionales para abordar la problemática de manera integral.

Finalmente, las autoridades señalaron que continuarán las investigaciones para determinar quién escribió el mensaje, sin descartar la necesidad de brindar acompañamiento a la persona involucrada. "Hay que atender qué le estaba pasando a esa persona al momento de escribir ese mensaje, porque probablemente está intentando expresar algo", argumentó.