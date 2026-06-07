Rumorean que Emilia Mernes "estaría embarazada" y crece la expectativa entre sus fans

El nombre de Emilia Mernes volvió a ocupar un lugar central en las redes sociales durante las últimas horas, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical o una presentación artística. Una versión difundida en televisión instaló el rumor de que la cantante estaría embarazada.

La información fue dada a conocer por la periodista Ximena Rijel durante una emisión de A24. Allí aseguró que la artista estaría esperando un hijo, una versión que rápidamente comenzó a replicarse en distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

Sin embargo, hasta el momento, ni Emilia Mernes ni personas de su entorno realizaron declaraciones públicas sobre el tema. Tampoco hubo comunicados oficiales que permitan confirmar la información.

El rumor que se multiplicó en redes

Tras la difusión de la versión, miles de usuarios comenzaron a comentar la posibilidad de que la cantante esté atravesando un embarazo. El tema rápidamente se convirtió en uno de los más comentados entre los seguidores de la artista.

La repercusión también alcanzó a los fanáticos de Duki, pareja de Emilia Mernes desde hace varios años y con quien mantiene una de las relaciones más populares de la música argentina actual.

La ausencia de declaraciones por parte de ambos artistas alimentó aún más las especulaciones en las redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a intercambiar teorías y opiniones sobre la información difundida.

No existe confirmación oficial

Más allá de la repercusión que alcanzó la noticia, el supuesto embarazo de Emilia Mernes continúa siendo una versión periodística que no cuenta con confirmación oficial.

En el ámbito del espectáculo, este tipo de rumores suelen generar una rápida difusión, especialmente cuando involucran a figuras de gran popularidad. Sin embargo, hasta el momento no existen elementos que permitan corroborar la información.

Por ahora, la situación permanece en el terreno de las especulaciones. Mientras tanto, los seguidores de Emilia Mernes permanecen atentos a una eventual aclaración de la cantante o de su entorno sobre una versión que sigue creciendo y generando expectativa en redes sociales y medios de comunicación.