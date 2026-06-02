Emilia Mernes compartirá escenario con grandes figuras latinas en un especial por el Mundial

Emilia Mernes volverá a ser protagonista de un importante evento internacional luego de ser confirmada para el especial musical “El Mundial Es Nuestro”, el programa que marcará el inicio de la cobertura de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante oriunda de Nogoyá compartirá escenario con algunas de las principales figuras de la música latinoamericana en un espectáculo que se emitirá en vivo desde Los Ángeles.

El evento será transmitido el próximo 7 de junio a través de Telemundo, Peacock y la aplicación oficial de la cadena estadounidense.

Emilia compartirá escenario con figuras internacionales

La presencia de Emilia Mernes fue ratificada junto a otros artistas destacados como Carlos Vives, Wisin, Grupo Frontera, Natalia Jiménez y Xavi.

En las últimas horas también se sumaron al show Elena Rose, David Bisbal, Luis Fonsi y Yahritza y Su Esencia junto a Low Clika.

Emilia Mernes.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de “Somos más”, la canción oficial de la cobertura en español de Telemundo para el Mundial 2026.

Ese tema será interpretado por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi durante el especial televisivo. La canción había tenido su estreno mundial en octubre pasado durante los Premios Billboard de la Música Latina.

El especial que dará inicio al Mundial 2026

“El Mundial Es Nuestro” se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles y funcionará como antesala del comienzo de la Copa del Mundo.

Además de las presentaciones grupales, varios artistas tendrán espacios individuales para interpretar algunos de los mayores éxitos de sus carreras.

La participación de Emilia Mernes vuelve a consolidar el crecimiento internacional de la cantante entrerriana, que continúa sumando presencia en grandes eventos musicales y televisivos.