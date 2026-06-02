Confirmaron las camisetas que utilizará la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial

La Selección Argentina presentó la nueva camiseta para el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya tiene confirmadas las camisetas que utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará defender el título conseguido en Qatar.

La FIFA oficializó la indumentaria que usará el equipo dirigido por Lionel Scaloni en los tres primeros partidos del certamen, donde compartirá el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

La principal novedad estará en el último encuentro de la zona, cuando el seleccionado nacional utilice por primera vez en una Copa del Mundo una camiseta alternativa negra.

Cómo jugará Argentina en sus primeros partidos

En el debut frente a Argelia, la Selección Argentina vestirá su tradicional camiseta albiceleste, acompañada por pantalón azul y medias del mismo color.

Para ese encuentro, Emiliano “Dibu” Martínez utilizará una indumentaria completamente naranja. En el segundo compromiso del grupo, ante Austria, el conjunto de Scaloni repetirá la camiseta titular celeste y blanca.

La Selección usará la suplente en el tercer partido.

En esa ocasión, el arquero campeón del mundo llevará un uniforme verde claro. De esta manera, Argentina mantendrá su clásica imagen durante los dos primeros partidos del Mundial.

La gran novedad: una camiseta negra

El cambio más importante llegará en el cierre de la fase de grupos frente a Jordania. En ese partido, la Selección Argentina utilizará una camiseta alternativa negra con detalles en azul y celeste, números blancos y el escudo también en color blanco.

Será la primera vez que el seleccionado nacional juegue un Mundial con una casaca suplente negra. El diseño incluirá además referencias al tradicional fileteado porteño tanto en la nuca como en distintos sectores de la camiseta.

La apuesta representa un cambio importante respecto de las históricas camisetas suplentes azules utilizadas por Argentina en otras Copas del Mundo.