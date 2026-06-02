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Viajes de egresados: lanzan nuevos créditos y financiamiento con tarjeta

Se encuentran disponibles para destinos dentro de Argentina. Habrá cuotas sin interés con tarjeta y fijas para créditos personales.

2 de Junio de 2026
Créditos y financiamiento con tarjeta para los viajes de egresados
Créditos y financiamiento con tarjeta para los viajes de egresados

Se encuentran disponibles para destinos dentro de Argentina. Habrá cuotas sin interés con tarjeta y fijas para créditos personales.

Viajes de egresados. La Secretaría de Turismo y Ambiente y el Banco Nación lanzaron una nueva línea de financiamiento para la promoción del turismo estudiantil en primaria y secundaria en todo el país. La iniciativa tiene el objetivo de facilitar el acceso de las familias y fomentar que más jóvenes puedan concretar la experiencia del viaje de egresados.

 

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, aseguró que “están dadas las condiciones para dar un salto cualitativo en el turismo educativo, que moviliza alrededor de 400 mil chicos”. También indicó que la medida podrá “tener un efecto multiplicador” dado que los viajes estudiantiles “son una polea de transmisión” para la actividad comercial y económica en general.

 

El financiamiento se realizará con tarjeta de crédito del banco, en 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés. También podrá realizarse mediante un préstamo personal de hasta 5 millones de pesos en 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas (TNA 40 %), disponible para clientes y no clientes, mediante la app BNA+, con aprobación inmediata.

 

Scioli también explicó que, de manera complementaria a esta línea, orientada a estudiantes argentinos, se buscará recibir más contingentes juveniles de los países limítrofes y promover así los destinos argentinos como alternativa para este segmento turístico.

Temas:

viajes de egresados Créditos financiamiento tarjetas de crédito
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