Hay un detenido por el crimen de la adolescente en Misiones

La Justicia continúa avanzando en la investigación por el femicidio de Dulce Candia, la adolescente de 17 años hallada asesinada en Eldorado, Misiones. Mientras permanece detenido el principal sospechoso del crimen, los investigadores analizan teléfonos celulares y otras evidencias que podrían resultar clave para reconstruir las horas previas al homicidio.

En paralelo a las tareas investigativas, el padre de la joven, Narciso Candia, expresó su dolor por la pérdida de su hija y reclamó que el caso no quede impune. “Yo estoy destrozado por todo lo que me pasó con mi nena. Quiero que se haga justicia y que salga a la luz todo lo que le hicieron a ella. Quiero que vaya preso la persona que le hizo daño y perjuicio y que pague por lo que le hicieron”, sostuvo en declaraciones a Canal 11 de Eldorado.

La adolescente había sido denunciada como desaparecida el 27 de mayo. Un día después, su cuerpo fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en las inmediaciones del cementerio de Eldorado. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que orientó la investigación hacia un homicidio.

Un detenido y pruebas bajo análisis

La detención de Mario Alberto Y., de 46 años, se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC). La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Eldorado.

Actualmente, los investigadores concentran sus esfuerzos en el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. El objetivo es reconstruir las últimas horas de la víctima mediante comunicaciones, ubicaciones geográficas y posibles contactos que permitan establecer qué ocurrió antes de su muerte.

Además, continúa la búsqueda del teléfono celular utilizado por la adolescente, un elemento que podría aportar información relevante para el avance de la causa.

El dolor de la familia

Mientras la pesquisa avanza, la familia de Dulce espera respuestas. Narciso Candia insistió en la necesidad de que se identifique a todos los responsables del hecho.

“Quiero que salga todo a la luz y que se encuentre al que le hizo daño. Que pague atrás de las rejas para siempre porque es una inocente que nunca fue mala con nadie”, expresó.

El hombre recordó a su hija como una joven muy querida en el barrio. “Ella no andaba mal con nadie. Siempre alegre y contenta. Jugaba con los chicos del barrio, saludaba a los vecinos y recorría todos lados. Nunca fue mala con nadie”, manifestó.

La reconstrucción de las últimas horas

Otra de las líneas de investigación apunta a reconstruir los movimientos de Dulce antes de su desaparición. En ese marco, los investigadores analizan distintas versiones y testimonios incorporados al expediente.

“Dicen que era un remisero con un auto blanco. Yo confío en que la persona que le hizo esto está por ahí nomás. No está muy lejos”, afirmó el padre de la adolescente.

Narciso Candia también relató que atravesaba un delicado estado de salud cuando ocurrieron los hechos y que permaneció internado durante aproximadamente dos meses, situación que le impidió seguir de cerca la búsqueda de su hija.

“Yo estaba internado y no sabía nada. Los médicos me pedían que no pasara nervios. Cuando me enteré de todo esto quedé en shock”, recordó.

La causa permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales. Los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y otras evidencias podrían resultar determinantes para reconstruir las últimas horas de Dulce Candia y definir el rumbo de la investigación. (Misiones OnLine)