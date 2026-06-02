Caso Agostina: ampliaron la imputación contra Barrelier y quedó acusado por el delito de femicidio

A dos días del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Córdoba, este lunes la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, dispuso la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier.

De esta manera, el hombre de 33 años, quedó acusado por el delito de homicidio agravado por violencia de género (femicidio).

El imputado será indagado nuevamente en los próximos días.

Los primeros resultados de la autopsia

La autopsia a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta este sábado en un descampado de la provincia de Córdoba tras permanecer desaparecida una semana, reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

El femicidio ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde la víctima se resistió a la violación y el autor del ataque la estranguló.

En este contexto, el abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

Además, los abuelos de la joven fueron admitidos como querellantes en la investigación luego de mantener una reunión con Garzón.