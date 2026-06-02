Tati Luna quedó eliminada de Gran Hermano tras apenas 12 días en la casa

Tati Luna se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano 2026 durante la gala de este lunes y dejó la casa luego de permanecer apenas 12 días en competencia. La participante uruguaya perdió el versus frente a Titi Tcherkaski y recibió el 71,8% de los votos del público para abandonar el reality.

La definición se produjo pasadas las 23.30, cuando el conductor del programa, Santiago del Moro, anunció el resultado que determinó la salida de la jugadora.

A pesar de su breve estadía, Luna logró convertirse en una de las participantes más comentadas de las últimas semanas debido a distintas situaciones que protagonizó dentro de la casa.

Cómo se desarrolló la gala

La primera participante en salir de la placa fue Tamara Paganini, quien recibió apenas el 0,4% de los votos negativos y aseguró una semana más en el juego.

Posteriormente, fue salvado Brian Sarmiento, que obtuvo el 6,4% de los votos y celebró su continuidad con un festejo dentro de la casa.

Más tarde, Leandro Nigro quedó fuera de peligro al reunir solamente el 10,7% de los sufragios del público, dejando definido el mano a mano entre Tati Luna y Titi Tcherkaski.

Una salida marcada por las polémicas

Durante su paso por el programa, la uruguaya quedó en el centro de varias discusiones. Entre los episodios más comentados estuvo la controversia generada por el consumo de galletitas sin TACC y el breve romance que mantuvo con Matías Hanssen.

Finalmente, el público decidió que abandonara la competencia y el resultado fue contundente: obtuvo el 71,8% de los votos negativos frente a Titi Tcherkaski.

Según mostraron las imágenes de la transmisión, Tati Luna se despidió de sus compañeros con tranquilidad y se marchó conforme con la experiencia vivida en la casa más famosa del país.